Лоськов: «Главное – попрощаться с болельщиками в качестве футболиста»

Бывший капитан «Локомотива» Дмитрий Лоськов в субботу, 13 мая, проведет свой прощальный официальный матч. Об этом было анонсировано перед встречей с «Оренбургом». Стоит отметить, что в том случае, если Дмитрий выйдет на поле, то он установит рекорд по числу чемпионатов, в которых принимал участие. Сейчас Лоськов делит первенство с Сергеем Семаком – по 19 проведенных сезонов.

– Одна из мотиваций – установить тот самый рекорд?

– Нет. Главное – попрощаться с болельщиками в качестве футболиста. И сказать им, что есть такой тренер Дмитрий Лоськов.

– Считаете, надо напоминать?

– Может, забыли уже? Три-четыре года паузы... Конечно, было бы оптимальным провести матч в тот год, когда у меня контракт заканчивался, и так проститься, уйти спокойно. Но не сложилось, не дали этого сделать. Не знаю почему, к ним вопросы.

– Вы злы на тех людей, кто не дал этого сделать тогда?

– Да нет, что теперь злиться, надо прощать людям.

– Билич говорил, что не знал о рекорде.

– Да, я тоже говорил со Славо – он не знал. Если бы знал, выпустил бы, последние игры ничего не решали.