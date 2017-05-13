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    Лоськов: «Главное – попрощаться с болельщиками в качестве футболиста»

    Бывший капитан «Локомотива» Дмитрий Лоськов в субботу, 13 мая, проведет свой прощальный официальный матч. Об этом было анонсировано перед встречей с «Оренбургом». Стоит отметить, что в том случае, если Дмитрий выйдет на поле, то он установит рекорд по числу чемпионатов, в которых принимал участие. Сейчас Лоськов делит первенство с Сергеем Семаком – по 19 проведенных сезонов.

    – Одна из мотиваций – установить тот самый рекорд?

    – Нет. Главное – попрощаться с болельщиками в качестве футболиста. И сказать им, что есть такой тренер Дмитрий Лоськов.

    – Считаете, надо напоминать?

    – Может, забыли уже? Три-четыре года паузы... Конечно, было бы оптимальным провести матч в тот год, когда у меня контракт заканчивался, и так проститься, уйти спокойно. Но не сложилось, не дали этого сделать. Не знаю почему, к ним вопросы.

    – Вы злы на тех людей, кто не дал этого сделать тогда?

    – Да нет, что теперь злиться, надо прощать людям.

    – Билич говорил, что не знал о рекорде.

    – Да, я тоже говорил со Славо – он не знал. Если бы знал, выпустил бы, последние игры ничего не решали.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.05.2017 06:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +473

      Серега М. 13 мая 2017, 08:40

      Настоящий капитан!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 13 мая 2017, 08:02

      ЛЕГЕНДА!

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