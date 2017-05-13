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    «Барселона» провела переговоры с «Бенфикой» по трансферу защитника Семеду

    Представители «Барселоны» встретились с коллегами из «Бенфики», сообщает Barcastuff. Согласно источнику, предметом встречи стало обсуждение трансфера защитника «орлов» Нельсона Семеду. Сумма перехода оценивается в 30 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне 23-летний португалец забил два гола и отдал 11 результативных передач в 45-ти матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 14 миллионов евро. После 32-х туров Примейры лиссабонская команда лидирует в турнирной таблице, опережая «Порту» на пять очков.

    Ранее «Бомбардир» писал об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Сити».

    Источник: Twitter

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    13.05.2017 00:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 13 мая 2017, 08:16

      отличный игрок, посмотрим как себя зарекомендует!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 13 мая 2017, 08:01

      Зверь! заиграет везде!

      0
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