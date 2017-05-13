«Барселона» провела переговоры с «Бенфикой» по трансферу защитника Семеду

Представители «Барселоны» встретились с коллегами из «Бенфики», сообщает Barcastuff. Согласно источнику, предметом встречи стало обсуждение трансфера защитника «орлов» Нельсона Семеду. Сумма перехода оценивается в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний португалец забил два гола и отдал 11 результативных передач в 45-ти матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 14 миллионов евро. После 32-х туров Примейры лиссабонская команда лидирует в турнирной таблице, опережая «Порту» на пять очков.

Ранее «Бомбардир» писал об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Сити».