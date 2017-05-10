«Бенфика» готова продать Семеду в «Манчестер Сити» за 40 миллионов

«Бенфика» назвала сумму, за которую готова расстаться с защитником команды Нельсоном Семеду. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах португальца заинтересован «Манчестер Сити».

Согласно источнику, спортивный директор «горожан» Чики Бегиристайн вчера провел встречу с президентом «Бенфики» Луишем Филипе Виейрой, на которой обсудил трансфер 23-летнего футболиста. Португальский клуб согласился продать игрока в «Сити» за 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Примейры Семеду забил один гол и сделал шесть результативных передач в 30 матчах.