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    Асхабадзе: «Говорили, что «Спартак-2» не нужен, а оттуда вышел Кутепов»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе рассказал, что в успехе «Спартака» есть заслуга всех игроков команды. Он отметил и пользу «Спартака-2», давшего основной команде защитника Илью Кутепова.

    «Люди говорили: «Кто такой Денис Глушаков? Кто такой Артем Ребров? Что это за вратарь?». Говорили очень много о защитниках, которые были в команде.

    Также говорили о том, что проект «Спартак-2» не нужен, а оттуда вышел Илья Кутепов. Вишенкой на торте стала игра Квинси Промеса, который своей игрой на протяжении долгого времени доказывает свой высочайший уровень», – сказал Асхабадзе.

    В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Кутепов провел 23 матча.

    Источник: ТАСС

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    11.05.2017 20:14
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +11

      gwynnedd 12 мая 2017, 16:01

      Модно стало ругать Кутепова... Я надеюсь, он просто устал за сезон.

      Что не отменяет его недостатков: 1) он медленный; 2) он хилый; 3) может, Кутепов хорош в воздухе, но для Спартака-2 (в прошлом сезоне, когда я ходил почти на все домашние матчи) угловые, штрафные и навесы с флангов у их ворот были как пенальти -- в смысле, идет навес -- жди гола.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2017, 10:29

      Не очень что-то этот Кутепов.

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz 11 мая 2017, 23:10

      Вот блин! До этого интервью я был уверен, что польза от Спартака-2 все же есть)

      0
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      Рейтинг: +628

      kanav67 11 мая 2017, 22:58

      Зато в Спартаке 2 играет русский Месси и народ толпами валит поглазеть на звезду.

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 11 мая 2017, 22:57

      Как вышел Кутепов, так и ушел ...

      0
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      Рейтинг: +358

      Финт 11 мая 2017, 21:42

      Он грибов поел? Единственно что вышло Роман Зобнин, ну Ребров тащит молодец

      0
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      Рейтинг: +673

      life85 11 мая 2017, 21:32

      и туда сослали Селихова ...

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 11 мая 2017, 21:22

      Кутепов Вышел из Спартака 2 и туда же ушел)))

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 11 мая 2017, 20:51

      а промес что из спартака 2?


      если бы оттуда мбаппе вышел, то тогда ладно. а так... трата денег, а на выходе - Кутепов.. которого ,как сказал "классик" после матча с Кот дИвуаром, "подвигает плечом какое то дерьмо из Чемпионшипа")))



      эффективность потрясающая просто...

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 11 мая 2017, 20:30

      Кутепов? Тогда точно не нужен!

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