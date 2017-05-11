Асхабадзе: «Говорили, что «Спартак-2» не нужен, а оттуда вышел Кутепов»

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе рассказал, что в успехе «Спартака» есть заслуга всех игроков команды. Он отметил и пользу «Спартака-2», давшего основной команде защитника Илью Кутепова.
«Люди говорили: «Кто такой Денис Глушаков? Кто такой Артем Ребров? Что это за вратарь?». Говорили очень много о защитниках, которые были в команде.
Также говорили о том, что проект «Спартак-2» не нужен, а оттуда вышел Илья Кутепов. Вишенкой на торте стала игра Квинси Промеса, который своей игрой на протяжении долгого времени доказывает свой высочайший уровень», – сказал Асхабадзе.
В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Кутепов провел 23 матча.
Источник: ТАСС
если бы оттуда мбаппе вышел, то тогда ладно. а так... трата денег, а на выходе - Кутепов.. которого ,как сказал "классик" после матча с Кот дИвуаром, "подвигает плечом какое то дерьмо из Чемпионшипа")))
эффективность потрясающая просто...