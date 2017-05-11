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  • Асхабадзе: «Говорили, что «Спартак-2» не нужен, а оттуда вышел Кутепов»

Асхабадзе: «Говорили, что «Спартак-2» не нужен, а оттуда вышел Кутепов»

11 мая 2017, 20:14
11

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе рассказал, что в успехе «Спартака» есть заслуга всех игроков команды. Он отметил и пользу «Спартака-2», давшего основной команде защитника Илью Кутепова.

«Люди говорили: «Кто такой Денис Глушаков? Кто такой Артем Ребров? Что это за вратарь?». Говорили очень много о защитниках, которые были в команде.

Также говорили о том, что проект «Спартак-2» не нужен, а оттуда вышел Илья Кутепов. Вишенкой на торте стала игра Квинси Промеса, который своей игрой на протяжении долгого времени доказывает свой высочайший уровень», – сказал Асхабадзе.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Кутепов провел 23 матча.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Спартак-2 Кутепов Илья
Комментарии (11)
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Serjoga
1494523525
И "зашел"!
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kykyi
1494523802
Кутепов? Тогда точно не нужен!
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mihail200606
1494525113
а промес что из спартака 2?

если бы оттуда мбаппе вышел, то тогда ладно. а так... трата денег, а на выходе - Кутепов.. которого ,как сказал "классик" после матча с Кот дИвуаром, "подвигает плечом какое то дерьмо из Чемпионшипа")))

эффективность потрясающая просто...
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life85
1494527537
и туда сослали Селихова ...
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Финт
1494528123
Он грибов поел? Единственно что вышло Роман Зобнин, ну Ребров тащит молодец
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Atom2020
1494532677
Как вышел Кутепов, так и ушел ...
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kanav67
1494532718
Зато в Спартаке 2 играет русский Месси и народ толпами валит поглазеть на звезду.
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xColaz
1494533410
Вот блин! До этого интервью я был уверен, что польза от Спартака-2 все же есть)
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OfaZavr
1494574196
Не очень что-то этот Кутепов.
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gwynnedd
1494594068
Модно стало ругать Кутепова... Я надеюсь, он просто устал за сезон. Что не отменяет его недостатков: 1) он медленный; 2) он хилый; 3) может, Кутепов хорош в воздухе, но для Спартака-2 (в прошлом сезоне, когда я ходил почти на все домашние матчи) угловые, штрафные и навесы с флангов у их ворот были как пенальти -- в смысле, идет навес -- жди гола.
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