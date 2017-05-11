Сорокин: «Матчи Кубка конфедераций состоятся на стадионе «Санкт-Петербург» абсолютно в любом случае»

Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин выразил мнение, что стадион «Санкт-Петербург» точно примет заявленное число матчей Кубка конфедераций-2017.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за неудовлетворительного состояния газона представители ФИФА проведут на арене проверку.

«Матчи Кубка конфедераций состоятся на стадионе «Санкт-Петербург» абсолютно в любом случае», – сказал Сорокин.

Отметим, что арена «Санкт-Петербург» примет четыре игры Кубка конфедераций-2017, включая матч-открытие и финал. Турнир пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля.