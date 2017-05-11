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    Сорокин: «Матчи Кубка конфедераций состоятся на стадионе «Санкт-Петербург» абсолютно в любом случае»

    Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин выразил мнение, что стадион «Санкт-Петербург» точно примет заявленное число матчей Кубка конфедераций-2017.

    Напомним, ранее сообщалось, что из-за неудовлетворительного состояния газона представители ФИФА проведут на арене проверку.

    «Матчи Кубка конфедераций состоятся на стадионе «Санкт-Петербург» абсолютно в любом случае», – сказал Сорокин.

    Отметим, что арена «Санкт-Петербург» примет четыре игры Кубка конфедераций-2017, включая матч-открытие и финал. Турнир пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля.

    Источник: ТАСС

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    11.05.2017 17:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 15 мая 2017, 14:57

      А успеют ли они постелить новый газон))или на стареньком Петровиче будут играть))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 11 мая 2017, 20:08

      ну т.е. Сорокину по фиг на инспекторов ФИФА?



      если еще они там и не состоятся, то тогда вообще пиздец просто будет ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 мая 2017, 19:50

      России как-то по хер..
      на вышеперечисленные существительные и аббревиатуры..
      Россию коробит грядущий налог на "бездетность"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 11 мая 2017, 19:29

      Пускай утаптывают миллионеры африканские. Не всё нашим таджикам упираться на этой стройке.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 11 мая 2017, 18:37

      Это же перед чемпионатом мира проверка?
      Вот, будет она достоверная.

      0
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      Рейтинг: +26774

      slavutiq70 11 мая 2017, 18:23

      Достали уже с этим позорным распилом госденег,,,читать противно уже про этот стадик,,,,и аура у него будет такая же дерьмовая

      0
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 11 мая 2017, 18:18

      3-ью мировую войну учёл?

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 11 мая 2017, 18:02

      Будет забавно, если перед самым началом выдвинут поле, а назад задвинуть уже не смогут))

      1
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      Рейтинг: +370

      splint1989 11 мая 2017, 17:55

      Только вместо стандартного футбола будет пляжный футбол, песка на Крестовском хватит... Одна беда травы нет!!!

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