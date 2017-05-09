ФИФА 11 мая обсудит состояние газона на арене «Санкт-Петербург»

В четверг, 11 мая, ФИФА проведет заседание, на котором будет обсуждаться состояние поля на новом стадионе «Санкт-Петербург». Сообщается, что, скорее всего, будет принято решение о полной замене газона.

Сегодня появилась информация, что заключительный домашний матч «Зенита» в рамках 29-го тура РФПЛ с «Краснодаром» будет проведен на «Петровском». Ранее на поле арены на острове Крестовском жаловался тренерский штаб сине-бело-голубых во главе с Мирчей Луческу.