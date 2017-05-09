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    ФИФА 11 мая обсудит состояние газона на арене «Санкт-Петербург»

    В четверг, 11 мая, ФИФА проведет заседание, на котором будет обсуждаться состояние поля на новом стадионе «Санкт-Петербург». Сообщается, что, скорее всего, будет принято решение о полной замене газона.

    Сегодня появилась информация, что заключительный домашний матч «Зенита» в рамках 29-го тура РФПЛ с «Краснодаром» будет проведен на «Петровском». Ранее на поле арены на острове Крестовском жаловался тренерский штаб сине-бело-голубых во главе с Мирчей Луческу.

    Источник: Fontanka.ru

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    09.05.2017 18:59
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 мая 2017, 19:17

      Там требуется не ФИФА, а сталинская ТРОЙКА или ОСОБОЕ СОВЕЩАНИЕ!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 10 мая 2017, 17:35

      Когда же этот позор закончится? )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 10 мая 2017, 11:56

      Ну да! Остается только вариант с кочками. Если хорошо их растить и постригать, то вполне сойдет за газон

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 10 мая 2017, 11:05

      Проще купить зеленый песок.Трава на болоте не растет, а вот кочки всегда.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1282

      Джой > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 10 мая 2017, 14:12

      так то весь город на болоте - это пс.

      -1
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 9 мая 2017, 22:24

      Жалко конечно что столько денег потратили и не доконца довели стадион. Болельщиков Зенита жаль

      0
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      Рейтинг: +41

      avfc71 9 мая 2017, 21:38

      а что засеять картошкой к осени урожай элитной картошки

      1
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      ...
      Рейтинг: +1282

      Джой > 3a zenit 10 мая 2017, 14:15

      А потом продавать по 1000 за кг,под брендом Газпромовская белая?

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 9 мая 2017, 21:36

      Что ж такое творится то, а ??? Где крутые болелы Зенита, а??? Наведет там порядок, кто нибудь??? Сколько можно то ??? Мутко, Медведев, ВВП, что Питерские чинушы, неприкасаемые, что ли ???

      СМЕХ на весь мир !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +41

      а013аа > батог 9 мая 2017, 21:33

      ГазПром обещал стадион - построил, обещали бабла отмыть - отмыли, другие думать не умеют, если огород всякие чурки с Азии строили и построили хуй...ю дырявую, как и всегда

      -1
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      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > батог 9 мая 2017, 22:07

      Это ты..., что ль весь мир? Где смеяться то нужно..., юморной ты мой?

      0
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 9 мая 2017, 21:30

      Причем тут жители Санкт-Петербурга, болельщики Зенита, коррупция везде одинаковая, что в Питере, что в Улан-Удэ. Стадион, газон еще что-то, пока не начнут "мочить в сортирах" ничего не изменится.

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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 > Kokmarov 10 мая 2017, 11:45

      столько денег угрохали в стадик, а получилось такое говно...печально....позор...а ответственность ни кто нести не будет....

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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 9 мая 2017, 21:29

      Нах распустить проект !

      2
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      Рейтинг: +41

      Лопатка 9 мая 2017, 20:48

      ПОЗОР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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