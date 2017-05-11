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    Газзаев: «Каррера – однозначно лучший тренер сезона»

    Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев считает, что лучшим главным тренером в нынешнем сезоне РФПЛ является Массимо Каррера. Газзаев подчеркнул, что «Спартак» стал чемпионом страны благодаря той работе, которую проделал итальянский специалист.

    «Каррера — однозначно лучший тренер сезона. Может, он и сам этим фактом удивлен, потому что самостоятельного опыта у него не было, но факт есть факт: Каррера сумел решить задачу, которую до него не могли решить многие. Научить команду сражаться, сжав зубы, — это большая тренерская работа. Тяжелая работа, часто неблагодарная и совершенно точно непубличная. Каррера ее сделал, ему удалось сплотить футболистов и наладить внутренний микроклимат.

    В спартаковском инструментарии появились и раскованность, и целеустремленность в правильном балансе, а следом прорезался внутренний стержень, чего раньше не было. По каждому игровому эпизоду, по каждому забитому голу видно, что «Спартак» — команда. Он стал единым целым: руководство, игроки, тренерский штаб, болельщики — все работают на одну задачу. Важнее этого в футболе нет ничего. «Спартак» — чемпион по заслугам, с чем я его искренне поздравляю», – сказал Газзаев.

    Источник: «АиФ»

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    11.05.2017 15:53
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +295

      ильиных 11 мая 2017, 20:51

      Сильно сказал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 11 мая 2017, 18:18

      Согласен !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      VENEROLOG 11 мая 2017, 18:13

      50% -заслуга Аленя и не надо об этом забывать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 11 мая 2017, 17:58

      И так понятно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 мая 2017, 17:56

      И это факт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 11 мая 2017, 17:54

      Ну это понятно и так)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 11 мая 2017, 16:58

      Я не стал бы доверять искренности человека с усами, пойманного на вранье!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 11 мая 2017, 16:30

      Это понятно,тренер Чемпионов-лучший!!!!!!!!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +886

      xColaz > Mahone 11 мая 2017, 16:35

      Все равно приятно от Газзаева услышать такое.. сильно и вполне достойно

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone > xColaz 11 мая 2017, 16:36

      Согласен

      2
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