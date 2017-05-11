Газзаев: «Каррера – однозначно лучший тренер сезона»

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев считает, что лучшим главным тренером в нынешнем сезоне РФПЛ является Массимо Каррера. Газзаев подчеркнул, что «Спартак» стал чемпионом страны благодаря той работе, которую проделал итальянский специалист.

«Каррера — однозначно лучший тренер сезона. Может, он и сам этим фактом удивлен, потому что самостоятельного опыта у него не было, но факт есть факт: Каррера сумел решить задачу, которую до него не могли решить многие. Научить команду сражаться, сжав зубы, — это большая тренерская работа. Тяжелая работа, часто неблагодарная и совершенно точно непубличная. Каррера ее сделал, ему удалось сплотить футболистов и наладить внутренний микроклимат.

В спартаковском инструментарии появились и раскованность, и целеустремленность в правильном балансе, а следом прорезался внутренний стержень, чего раньше не было. По каждому игровому эпизоду, по каждому забитому голу видно, что «Спартак» — команда. Он стал единым целым: руководство, игроки, тренерский штаб, болельщики — все работают на одну задачу. Важнее этого в футболе нет ничего. «Спартак» — чемпион по заслугам, с чем я его искренне поздравляю», – сказал Газзаев.