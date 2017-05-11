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  • Халилович не смог закрепиться в «Барселоне» из-за конкуренции со звездами клуба

Халилович не смог закрепиться в «Барселоне» из-за конкуренции со звездами клуба

11 мая 2017, 09:18
6

Экс-полузащитник «Барселоны» Ален Халилович рассказал о том, почему у него не получилось закрепиться в составе каталонского клуба.

«Тогда я был очень молод, мне было лишь 18 лет. И при всем этом мне было сложно конкурировать с Месси, Неймаром, Суаресом и Иньестой.

«Барселона» выиграла в сезоне-2014/15 все возможные трофеи. Я оказался в таком коллективе после того, как в течение сезона защищал цвета резервной команды клуба», – приводит слова Халиловича Mundo Deportivo.

В текущем сезоне хорват выступает за «Лас-Пальмас» на правах аренды, а принадлежит он «Гамбургу».

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Сегунда Барселона Лас-Пальмас Гамбург Месси Лионель Иньеста Андрес Суарес Луис Неймар Халилович Ален
Комментарии (6)
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ItalianFootball
1494486120
Дорогой источник, а это действительно НОВОСТЬ ? иль может констатация очевидного пост-фактум ?
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Mahone
1494487182
Глупости какие,лучше бы написали тогда ,что я купил машину сегодня-Хонду 2012г и то новость -спартаковцы поздравили бы меня-радость же!!!!!!!!
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Аристократ Олжик
1494493081
Обычная отговорка, которая будет применяться ближайшие 5 лет
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