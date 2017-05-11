Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Халилович не смог закрепиться в «Барселоне» из-за конкуренции со звездами клуба

    Экс-полузащитник «Барселоны» Ален Халилович рассказал о том, почему у него не получилось закрепиться в составе каталонского клуба.

    «Тогда я был очень молод, мне было лишь 18 лет. И при всем этом мне было сложно конкурировать с Месси, Неймаром, Суаресом и Иньестой.

    «Барселона» выиграла в сезоне-2014/15 все возможные трофеи. Я оказался в таком коллективе после того, как в течение сезона защищал цвета резервной команды клуба», – приводит слова Халиловича Mundo Deportivo.

    В текущем сезоне хорват выступает за «Лас-Пальмас» на правах аренды, а принадлежит он «Гамбургу».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.05.2017 09:18
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 11 мая 2017, 11:58

      Обычная отговорка, которая будет применяться ближайшие 5 лет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 11 мая 2017, 10:19

      Глупости какие,лучше бы написали тогда ,что я купил машину сегодня-Хонду 2012г и то новость -спартаковцы поздравили бы меня-радость же!!!!!!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +93

      Rorschach krym > Mahone 11 мая 2017, 11:04

      Хвастун

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 11 мая 2017, 10:02

      Дорогой источник, а это действительно НОВОСТЬ ? иль может констатация очевидного пост-фактум ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +475

      sandutzu > ItalianFootball 11 мая 2017, 10:04

      это ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ!!! :))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > sandutzu 11 мая 2017, 10:05

      Да. Я аж кофе утренний отложил, чтобы зрачки сходить промыть и перечитать)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11