Халилович не смог закрепиться в «Барселоне» из-за конкуренции со звездами клуба

Экс-полузащитник «Барселоны» Ален Халилович рассказал о том, почему у него не получилось закрепиться в составе каталонского клуба.

«Тогда я был очень молод, мне было лишь 18 лет. И при всем этом мне было сложно конкурировать с Месси, Неймаром, Суаресом и Иньестой.

«Барселона» выиграла в сезоне-2014/15 все возможные трофеи. Я оказался в таком коллективе после того, как в течение сезона защищал цвета резервной команды клуба», – приводит слова Халиловича Mundo Deportivo.

В текущем сезоне хорват выступает за «Лас-Пальмас» на правах аренды, а принадлежит он «Гамбургу».