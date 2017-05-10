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    ФНЛ. «Зенит-2» проиграл в Краснодаре и другие результаты

    Встреча 36-го тура чемпионата ФНЛ между «Кубанью» и «Зенитом-2» завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Голs на счету Владимира Лобкарева и Игоря Коновалова, Максим Карпов отправил мяч в свои ворота.

    Краснодарский клуб набрал 52 очка и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице. Петербургская команда по-прежнему находится на 14-й позиции.

    В параллельных встречах «Химки» добились победы над «Лучем», а «Факел» уступил «Балтике».

    Россия. ФНЛ. 36-й тур

    Кубань (Краснодар) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Лобкарев, 5; 2:0 – Карпов (в свои ворота), 14.

    Удаления: Дюплин, 86 – нет.

    Химки – Луч-Энергия (Владивосток) – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Гордиенко, 9; 1:1 – Кузьмичев, 10; 2:1 – Чернышов, 49; 2:2 – Ребко, 90+3.

    Удаления: Шумских, 67 – нет.

    Факел (Воронеж) – Балтика (Калининград) – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Концедалов, 58; 1:1 – Каюмов, 65; 1:2 – Сердюк, 75.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.05.2017 20:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +675

      kagorich 11 мая 2017, 10:22

      В нижней части турнира идёт заруба. Разница у 8 команд 4 очка.

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