ФНЛ. «Зенит-2» проиграл в Краснодаре и другие результаты

Встреча 36-го тура чемпионата ФНЛ между «Кубанью» и «Зенитом-2» завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Голs на счету Владимира Лобкарева и Игоря Коновалова, Максим Карпов отправил мяч в свои ворота.

Краснодарский клуб набрал 52 очка и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице. Петербургская команда по-прежнему находится на 14-й позиции.

В параллельных встречах «Химки» добились победы над «Лучем», а «Факел» уступил «Балтике».

Россия. ФНЛ. 36-й тур

Кубань (Краснодар) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Лобкарев, 5; 2:0 – Карпов (в свои ворота), 14.

Удаления: Дюплин, 86 – нет.

Химки – Луч-Энергия (Владивосток) – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Гордиенко, 9; 1:1 – Кузьмичев, 10; 2:1 – Чернышов, 49; 2:2 – Ребко, 90+3.

Удаления: Шумских, 67 – нет.

Факел (Воронеж) – Балтика (Калининград) – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Концедалов, 58; 1:1 – Каюмов, 65; 1:2 – Сердюк, 75.

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