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    Путин подписал указ о введении усиленных мер безопасности в связи с проведением Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018

    Президент России Владимир Путин поставил подпись под указом о введении усиленных мер безопасности при проведении в стране Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, которые пройдут на территории России.

    «Ввести на территориях субъектов РФ, в пределах которых расположены объекты инфраструктуры, предназначенные для проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года..., а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности при проведении Кубка конфедераций с 1 июня по 12 июля 2017 г. и чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 г.», – говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

    Напомним, что Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.05.2017 10:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 10 мая 2017, 11:15

      Если близко воробей - мы готовим пушку...

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    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 10 мая 2017, 11:00

      Чем строже закон, тем легче его не исполнять.

      0
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