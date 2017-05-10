Путин подписал указ о введении усиленных мер безопасности в связи с проведением Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин поставил подпись под указом о введении усиленных мер безопасности при проведении в стране Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, которые пройдут на территории России.

«Ввести на территориях субъектов РФ, в пределах которых расположены объекты инфраструктуры, предназначенные для проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года..., а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности при проведении Кубка конфедераций с 1 июня по 12 июля 2017 г. и чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 г.», – говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в России.