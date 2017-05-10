Фалькао: «Весь сезон мы боролись за «Монако» и французский футбол»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао прокомментировал исход ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Ювентуса». Напомним, встреча завершилась поражением команды со счетом 1:2. По итогам двухматчевого противостояния в финал турнира вышел «Ювентус».

«Они рисковали и доминировали. Мы сыграли без достаточной агрессии. Это сложный сезон для «Монако». Весь сезон мы боролись за клуб и весь французский футбол. Надеемся, что в следующем году сыграем еще лучше», – сказал Фалькао.

В двух матчах против «Ювентуса» футболисты «Монако» забили лишь один гол, пропустив четыре мяча.

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