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    «Победа в Лиге чемпионов будет наградой в конце тяжелого пути». Буффон в третий раз вышел в финал ЛЧ


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    Голосов: 4
    09.05.2017 23:35
    Чуда не произошло – «Ювентус» прошел «Монако» в полуфинале Лиги чемпионов. Его бессменный капитан, в 150-й раз сыгравший в матче еврокубка, снова получит шанс выиграть турнир, который ему еще не покорялся.

    Буффон никогда не выигрывал Лигу чемпионов. Малоизвестные Томас Кущак, Нуну Санту и Паоло Орландони могут повесить медаль чемпиона на самое видное место, хотя их вклад в общее дело закончился на скамейке запасных. Об этих вторых-третьих голкиперах клубов-победителей ЛЧ сейчас уже никто не помнит. Но еврокубок они выиграли. Буффон, который пошел в нем на вторую сотню матчей – нет.

    Впрочем, еврокубок был, причем в Москве – там, где началась у Джиджи и карьера за сборную Италии. Сначала Буффон кувыркался в снегу в стыковом матче против России, а спустя полтора года завоевал с «Пармой» Кубок УЕФА в «Лужниках», когда Килиану Мбаппе не исполнилось еще и шести месяцев. Потом были целых 10 чемпионств в Италии (десятое «Юве» оформит на выходных) и победный чемпионат мира. А ЛЧ не покорилась. За это время ее смог выиграть даже сенсационный «Порту». Медаль есть у Аленичева с Янкаускасом. А у Буффона – нет.

    «Поражение по пенальти в 2003 году было очень болезненным, но тогда мне было всего 25, и я оставался спокоен, потому как был убежден, что впереди еще много побед. Это юношеский энтузиазм. Я был так близок к победе в том матче: миланцы не забили три пенальти. Два из них я отбил», – вспоминал недавно Буффон. Тогда итальянец был близок к победе, второй шанс спустя 12 лет представлялся куда менее реальным. Против космического трио MSN был бессилен даже он, хотя сам Джиджи так не считает: «В 2015-м мы проиграли финал, когда «Барселона» была прижата к канатам. Мы пропустили практически на контратаке».

    Дани Алвес скакал и веселился после того финала в Берлине, когда Буффон снова мрачно прошел мимо чемпионского кубка. Играл бразилец еще за «Барсу», а сейчас в составе «Юве» уничтожил «Монако» – двумя голевыми передачами в гостях и великолепным голом дома, да еще и первый мяч Манджукич забил с его отличного заброса. «Монако» лишился шанса на чудо уже в первом тайме – 0:2. Все было кончено. Они старались как могли, и Мбаппе все-таки забил Буффону на 689-й минуте сухой серии «Юве» , сделав минимальной разницу в счете. Но никогда еще французский клуб не побеждал «Ювентус» на его поле. Не случилось этого и сегодня.

    Результат «3+4» по системе «гол плюс пас» сделал Алвеса самым крутым защитником всего сезона в Лиге чемпионов. В решающих матчах бразилец креативен и удачлив. Его игра – отличное предзнаменование для Буффона перед третьим финалом, который может стать для итальянца главным в жизни. Удачи в первых двух ему как раз и не хватало.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: GettyImages
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +30

      Kaktus_ko 11 мая 2017, 16:09

      надеюсь возьмет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +131

      александр 59 10 мая 2017, 21:28

      Заслужил , не заслужил. Победит более сильный, удачливый, умный. И чего нагнетать? Обоим клубам нужна победа.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 10 мая 2017, 13:22

      Только за Юве . Буффон заслужил Кубок !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 мая 2017, 11:53

      Победа Юве в Финале!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 10 мая 2017, 10:02

      Победа в финале ЛЧ и Золотой мяч для Буффона!!!
      .. ну не должно быть иначе!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > DEFENDER114 10 мая 2017, 10:07

      Если Юве возьмет ЛЧ, то Буффону однозначно обязаны отдать золотой мяч. Искренне в это верю. Удачи Джиджи!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Idol777 10 мая 2017, 09:27

      Хоть я не болельщик и ни Ювентуса и не Реала,очень хочеться победы Юве! Атака против защиты-суперфинал! По мне дак,если Юве забьет быстрый первый гол, тогда он выстоит и победит! А так 50/50 кому удачи подвернется! VAMOS Юве!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 10 мая 2017, 09:00

      Forza Juve!!
      Buffon The Best!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 10 мая 2017, 09:00

      Ждем и надеемся.

      1
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 10 мая 2017, 07:55

      Буду болеть за Ювентус!!!Удачи им!!!

      1
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      Рейтинг: +29

      sega77+ 10 мая 2017, 07:50

      в этом году буффону должно повести

      0
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