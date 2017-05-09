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    Лапочкин рассудит «Амкар» со «Спартаком», на матч «Крылья Советов» – «Зенит» назначен Егоров

    Стали известны арбитры, которые будут работать на поединках 28-го тура РФПЛ.

    Петербуржец Сергей Лапочкин рассудит «Амкар» и «Спартак». Встречу между «Крыльями Советов» и «Зенитом» доверено обслуживать Александру Егорову из Саранска.

    ЦСКА – «Арсенал»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты – Максим Гаврилин (Владимир), Александр Богданов (Верея); резервный арбитр – Николай Волошин (Смоленск).

    «Урал» – «Краснодар»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты – Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный арбитр – Владимир Москалев (Воронеж).

    «Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты – Николай Богач (Люберцы), Андрей Болотенков (Москва); резервный арбитр – Александр Борисов (Самара).

    «Амкар» – «Спартак»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты – Валерий Данченко (Уфа); Арам Петросян (Бронницы); резервный арбитр – Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

    «Локомотив» – «Оренбург»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный арбитр – Алексей Сухой (Люберцы).

    «Томь» – «Терек»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Сергей Архипов (Ульяновск); резервный арбитр – Павел Шадыханов (Москва).

    «Ростов» – «Рубин»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты – Андрей Глот (Ярославль), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный арбитр – Иван Сиденков (Санкт-Петербург).

    «Уфа» – «Анжи»: судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты – Дмитрий Мосякин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный арбитр – Сергей Куликов (Саранск).

    Источник: РФС

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    09.05.2017 13:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 9 мая 2017, 16:41

      Безбородов.....Лучше бы он спартак судил...

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