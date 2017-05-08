«Валенсия» следит за Ярмоленко

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко интересен «Валенсии». По словам агента Александра Панкова, представители «летучих мышей» побывали на матче отборочного раунда у ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Украины, а также посетили поединок УПЛ «Динамо» – «Шахтер».

«Уверен, что многие клубы следят за Андреем Ярмоленко. Знаю, что скауты «Валенсии» были не только на игре Хорватия – Украина, они также посещали украинское дерби «Динамо» – «Шахтер». Просто так скауты «Валенсии» не приезжают посмотреть дерби. Это серьезный клуб», – сказал Панков.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 28 встреч, забив 10 голов и сделав шесть результативных передач. Его соглашение с киевлянами рассчитано до июня 2020 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость украинского футболиста составляет 19 миллионов евро.