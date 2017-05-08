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  • Попов пообещал играть на победу в оставшихся матчах «Спартака» в сезоне

Попов пообещал играть на победу в оставшихся матчах «Спартака» в сезоне

8 мая 2017, 09:52
10

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал о целях своей команды на три оставшихся матча чемпионата России. По его словам – красно-белые хотят набрать более 70 очков в этом сезоне.

«Пока не понимаем, что мы сделали. Матч «Зенит» – «Терек» смотрел дома.

Расслабленность в трех оставшихся матчах? Смотря на других игроков, да и на себя тоже, думаю, что будем играть на победу. Никакая команда еще не выигрывала чемпионат, набрав при этом 70 очков.

Самый яркий момент сезона? Победа над ЦСКА 2:1», – сказал Попов.

Напомним, «Спартак» благодаря поражению «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ от «Терека» (0:1) досрочно обеспечил себе звание чемпиона России сезона-2016/17. Московский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая второе место на 10 очков. Таким образом, за три оставшихся тура данное отставание не может быть отыграно. Напомним, последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2001 году.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Попов Ивелин
Комментарии (10)
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Mahone
1494227369
И правильно,увеличте отрыв докажите что вы сила
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NEON-SM
1494228054
давайте давайте, чемпионство уже в кармане, поменьше нервов, играйте в свою игру, теперь вас никто не осудит, играйте от души
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oyabun
1494228156
Праздновать будем все вместе и болельщики и игроки и тренер тогда, когда закончится последняя игра сезона и Спартак официально будет объявлен Чемпионом. А до тех пор не расслабляйтесь парни. Пожалуйста. Просто звание, без красивой уверенной игры на поле - ничто.
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Диктор
1494228478
Почему то думаю что они на победу будут играть только с Амкаром,возможно еще и с Арсеналом(хотя тут еще под вопросом,можно спасти команду от вылета) ,Тереку думаю сольют игру в виде ответного жеста.А очень хотелось бы 70 очков.
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Д Альбертини
1494229087
давайте парни, не расслабляйтесь только совсем)) мы уж поболеем как следует за вас в этих играх!))
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Parham
1494229103
Посмотрим, но команды на вылет будут многого хотеть!!!
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Борз-95
1494229351
Против сверхмотивированного Терека им не устоять.
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DZHEK_VOROBEY1987
1494231804
Правильно сказал,надо делать отрыв ещё больше.
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subbotaspartak
1494233148
Сейчас играть будет легко, Да и желание победить будет велико. Необязательно бить какой-нибудь рекорд, Нужно с достоинством уйти на летний покой.
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