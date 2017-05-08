Попов пообещал играть на победу в оставшихся матчах «Спартака» в сезоне

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал о целях своей команды на три оставшихся матча чемпионата России. По его словам – красно-белые хотят набрать более 70 очков в этом сезоне.

«Пока не понимаем, что мы сделали. Матч «Зенит» – «Терек» смотрел дома.

Расслабленность в трех оставшихся матчах? Смотря на других игроков, да и на себя тоже, думаю, что будем играть на победу. Никакая команда еще не выигрывала чемпионат, набрав при этом 70 очков.

Самый яркий момент сезона? Победа над ЦСКА 2:1», – сказал Попов.

Напомним, «Спартак» благодаря поражению «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ от «Терека» (0:1) досрочно обеспечил себе звание чемпиона России сезона-2016/17. Московский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая второе место на 10 очков. Таким образом, за три оставшихся тура данное отставание не может быть отыграно. Напомним, последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2001 году.