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    Попов пообещал играть на победу в оставшихся матчах «Спартака» в сезоне

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал о целях своей команды на три оставшихся матча чемпионата России. По его словам – красно-белые хотят набрать более 70 очков в этом сезоне.

    «Пока не понимаем, что мы сделали. Матч «Зенит» – «Терек» смотрел дома.

    Расслабленность в трех оставшихся матчах? Смотря на других игроков, да и на себя тоже, думаю, что будем играть на победу. Никакая команда еще не выигрывала чемпионат, набрав при этом 70 очков.

    Самый яркий момент сезона? Победа над ЦСКА 2:1», – сказал Попов.

    Напомним, «Спартак» благодаря поражению «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ от «Терека» (0:1) досрочно обеспечил себе звание чемпиона России сезона-2016/17. Московский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая второе место на 10 очков. Таким образом, за три оставшихся тура данное отставание не может быть отыграно. Напомним, последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2001 году.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2017 09:52
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 8 мая 2017, 11:45

      Сейчас играть будет легко,
      Да и желание победить будет велико.
      Необязательно бить какой-нибудь рекорд,
      Нужно с достоинством уйти на летний покой.

      0
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 8 мая 2017, 11:23

      Правильно сказал,надо делать отрыв ещё больше.

      0
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 8 мая 2017, 10:42

      Против сверхмотивированного Терека им не устоять.

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > Борз-95 8 мая 2017, 11:03

      Терек тоже хочет в Европе играть, у них есть реальный шанс побороться с Краснодаром и Ростовом за ЛЕ. Кто то из этой троики отсеится..

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 8 мая 2017, 10:38

      Посмотрим, но команды на вылет будут многого хотеть!!!

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 8 мая 2017, 10:38

      давайте парни, не расслабляйтесь только совсем)) мы уж поболеем как следует за вас в этих играх!))

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 мая 2017, 10:27

      Почему то думаю что они на победу будут играть только с Амкаром,возможно еще и с Арсеналом(хотя тут еще под вопросом,можно спасти команду от вылета) ,Тереку думаю сольют игру в виде ответного жеста.А очень хотелось бы 70 очков.

      2
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      Рейтинг: +33417

      oyabun 8 мая 2017, 10:22

      Праздновать будем все вместе и болельщики и игроки и тренер тогда, когда закончится последняя игра сезона и Спартак официально будет объявлен Чемпионом. А до тех пор не расслабляйтесь парни. Пожалуйста. Просто звание, без красивой уверенной игры на поле - ничто.

      3
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 8 мая 2017, 10:20

      давайте давайте, чемпионство уже в кармане, поменьше нервов, играйте в свою игру, теперь вас никто не осудит, играйте от души

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 8 мая 2017, 10:09

      И правильно,увеличте отрыв докажите что вы сила

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