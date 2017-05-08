Бубнов: «Федун в начале чемпионата говорил, что «Спартак» не планирует становиться чемпионом в этом сезоне»

Известный российский аналитик Александр Бубнов считает, что главное преимущество нынешнего «Спартака», который стал чемпионом страны, в том, что главный тренер команды Массимо Каррера смог объединить всех футболистов общей идеей. По его словам, здоровая конкуренция пошла только на пользу.

«До прихода Массимо Карреры в команде, по всей видимости, были группировки легионеров и россиян. Первое, что сделал итальянский тренер – объединил их. Когда я играл во Франции, то тренеры постоянно употребляли слово «семья». Известно, что отношения в команде должны быть как в хорошей дружной семье. Массимо сделал из «Спартака» команду-семью, понимая, что хорошие отношения в быту перекладываются на поле.

Важно, что у итальянца не было неприкасаемых футболистов. Все были равны перед тренером. Кто был лучше готов, тот и играл. Это создало здоровую конкуренцию. Игроки это видели и понимали, что при соответствующей работе у них есть шанс оказаться в составе.

В его распоряжении были все современные методики, а также понимание тактических тонкостей, поскольку Каррера работал с Конте в «Ювентусе» и сборной Италии. Итальянцу не нужно было ничего придумывать, нужно было лишь донести свои идеи до футболистов, чтобы они поняли и приняли его философию. Ему это удалось: игроки стали единомышленниками тренера. Это очень важно. Футболисты выполняли установки, что далеко не всегда наблюдается в клубах. Интересно, что ему удалось сделать это без знания русского языка.

Для достижения своих идей тренеру нужно было хорошо подготовить команду в физическом плане. Итальянская философия футбола базируется на хорошей подготовке. Да, Каррера не руководил командой в летнее межсезонье, но даже во время чемпионата, то есть в паузе между играми, он серьезно нагружал игроков. Глушаков приводил слова итальянца: «Если вы не хотите тренироваться, то можете идти в раздевалку». Каррера сумел заложить фундамент функциональной готовности, чтобы команда успешно прессинговала на протяжении всей игры.

Обращаю внимание, что итальянец отдавал предпочтение физически сильным футболистам. Этот момент тоже можно отнести к тактике. Кого не возьми – все выглядели хорошо. Промес, Зобнин, Глушаков, Фернандо, Комбаров, Ещенко… Он выбирал футболистов, которые могут выполнить большой объем работы. Эти люди получали больше игрового времени.

Также Массимо заставил «Спартак» играть более организованно. Красно-белые стали обороняться всей командой. Уверен, что Каррера как итальянский тренер начал именно с этого. Выстроив фундамент, он перешел к построению атаки.

Все это в комплексе дало результат. «Спартак» вылетел из Лиги Европы, а затем из Кубка России, но парадокс в том, что это пошло на пользу. Они смогли сконцентрироваться только на чемпионате, тогда как конкуренты играли в еврокубках. Все это было дополнительной нагрузкой для соперников, ресурсов которых не хватало для нескольких фронтов. Если бы «Спартак» не вылетел от АЕКа, то Каррера не стал бы главным тренером и сценарий мог бы быть совсем другим. Все получилось неожиданно для всех, в том числе для руководства. Леонид Федун в начале чемпионата говорил, что «Спартак» не планирует становиться чемпионом в этом сезоне.

Да, справедливости ради нужно признать, что конкуренты не показали своего максимума и на чемпионство «Спартака» повлияли обстоятельства, но ведь этим еще нужно было воспользоваться. Говорить, что «Спартак» стал чемпионом, потому что соперники были слабы неправильно. «Спартак» победил, так как на данном этапе оказался сильнее остальных. Вот и все. Просто так чемпионами за три тура до конца сезона не становятся», – сказал Бубнов.

Напомним, «Спартак» благодаря поражению «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ от «Терека» (0:1) досрочно обеспечил себе звание чемпиона России сезона-2016/17. Московский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая второе место на 10 очков. Таким образом, за три оставшихся тура данное отставание не может быть отыграно. Напомним, последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2001 году.