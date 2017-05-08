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    Луческу: «Такого плохого поля, как на стадионе «Санкт-Петербург», нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу остался крайне недоволен качеством поля на стадионе «Санкт-Петербург».

    Напомним, что сине-бело-голубые провели сегодня на новой арене матч 27-го тура чемпионата России с «Тереком», в котором проиграли со счетом 0:1. Благодаря этому результату «Спартак» досрочно стал чемпионом страны.

    «Такого плохого поля, как сегодня, никогда не было ни у одной команды на Украине, ни ранней весной, ни поздней осенью за все тринадцать лет, что я там работал, даже у аутсайдеров, у «Полтавы», ни у кого», – заявил Луческу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2017 00:32
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    Комментарии62
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 10 мая 2017, 15:35

      Некрасиво ведет себя Луческу... То мешают судьи, то полу то еще что то

      0
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 9 мая 2017, 00:11

      Так вали отсюда крупными скачками! Кому ты здесь нужен? Я думаю даже бомжам такой тренер-нытик не нужен!

      0
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 8 мая 2017, 16:03

      Походу цыган дооооопиздился,,,думаю после этих слов в Питере мало кто его уважать будет

      1
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 8 мая 2017, 15:44

      Первый раз что ли позориться на весь мир?! Но хоть до ума его довести можно, поле это? Ввалите еще бабла, чего там... и тресните уже от жира, но хоть в порядок поле приведите!

      0
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 8 мая 2017, 15:40

      Зенит - один из богатейших клубов не только России, но и Европы. Парадоксально. Думаю к лету все наладится

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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 8 мая 2017, 15:13

      Ваше имя - БОМЖИ! на таком поле даже картошку сажать нельзя, НЕУДАЧНИКИ!!!

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 8 мая 2017, 14:13

      Как же ты зае.. едь ты обратно в эту Украину и играй в чемпионате двух команд... Развалил команду ... И правильно вираж вчера пел "мы все просрали"... Сами же все просрали...

      1
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      Рейтинг: +110

      Firevet 8 мая 2017, 12:37

      Заткнулся бы уже цыган, тошно просто

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 8 мая 2017, 12:14

      Плохому танцору вечно что-то мешает. Теперь и поле виновато, ну давай засуди его

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 8 мая 2017, 11:02

      ещё недавно я пытался доказать тут питерцам что их стадион это позор, а они отрицали и считали что все им завидуют

      но теперь хочется выразить огромную благодарность тем, кто распилил бюджет стадиона и построил это гавно, благодаря им ЦСКА похоже всё таки сыграет в ЛЧ

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