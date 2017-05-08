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  • Луческу: «Такого плохого поля, как на стадионе «Санкт-Петербург», нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины»

Луческу: «Такого плохого поля, как на стадионе «Санкт-Петербург», нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины»

8 мая 2017, 00:32
62

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу остался крайне недоволен качеством поля на стадионе «Санкт-Петербург».

Напомним, что сине-бело-голубые провели сегодня на новой арене матч 27-го тура чемпионата России с «Тереком», в котором проиграли со счетом 0:1. Благодаря этому результату «Спартак» досрочно стал чемпионом страны.

«Такого плохого поля, как сегодня, никогда не было ни у одной команды на Украине, ни ранней весной, ни поздней осенью за все тринадцать лет, что я там работал, даже у аутсайдеров, у «Полтавы», ни у кого», – заявил Луческу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Украина. Плей-офф Зенит Луческу Мирча
Комментарии (62)
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СОКОЛ САРАТОВ
1494193221
поле на песочницу для детей похоже
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Axe111
1494193344
позор
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ProstoPolzovatel
1494194264
Ребята этот стадион будет представлять страну на Кубке Конфедерации...на Международном турнире...вторая игра прошла и хочется спросить: а вы уверены? вы серьёзно?...может телефон Галицкого найдёте или "Крестовский" подготовите? Но это просто стыдно...
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Каратель помойников
1494197926
Луческу: «Такого нытика-тренера, как в Санкт-Петербурге, нет даже у аутсайдеров чемпионата Мозамбика»
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SPACE TRUCKIN
1494204544
за 40 млрд там поле должно быть как лужайка у медведева на даче....албина на кол- ни денег ни поляны...
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александр 59
1494208656
Деньги везде они, и поле это деньгами застелено а не травой, и бегают по ней деньги а не игроки, И каждый день только и слышим- там за взятку, там украли, тут распилили. Как мы живём? Противно жить
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vladimir-7
1494218128
Луческу тут не причем, поле действительно говно и как собираются на нём проводить игры на КК, вот в чём вопрос? И как принимала стадион В. Матвиенко (рюмка)после двух стаканов водки наверное.
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Sergey9999
1494218817
Плаческу!!!
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Казак88
1494221980
Обычно между таймами в футболе выходят разминаться запасные, а на зенит-арене за 48мрлд руб фермеры с граблями пытаются закопать кочки
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1494222660
Стадион не пройдет регистрацию на Кубок Конфедерации , а ЧМ 2018 в Питере не увидят.
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