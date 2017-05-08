Луческу: «Такого плохого поля, как на стадионе «Санкт-Петербург», нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу остался крайне недоволен качеством поля на стадионе «Санкт-Петербург».

Напомним, что сине-бело-голубые провели сегодня на новой арене матч 27-го тура чемпионата России с «Тереком», в котором проиграли со счетом 0:1. Благодаря этому результату «Спартак» досрочно стал чемпионом страны.

«Такого плохого поля, как сегодня, никогда не было ни у одной команды на Украине, ни ранней весной, ни поздней осенью за все тринадцать лет, что я там работал, даже у аутсайдеров, у «Полтавы», ни у кого», – заявил Луческу.