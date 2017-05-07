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    Луческу: «Прошу прощения у болельщиков «Зенита». Они ждали большего»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча 27-го тура РФПЛ против «Терека» (0:1) принес извинения болельщикам петербургского клуба за игру и результаты, которые его подопечные показали в нынешнем сезоне.

    «Считаю ли правильным продолжить работу, если «Зенит» не попадет в Лигу чемпионов? Не хотелось бы об этом сейчас думать. Осталось три игры. Постараемся сделать это и пробиться в Лигу чемпионов, а потом совместно с руководством проанализируем ситуацию и сделаем выводы.

    Я пытался привить команде другой футбол, остроатакующий, комбинационнный, но чего-то не хватило. Я недоволен сезоном. Я прошу прощения у болельщиков «Зенита» за результат сегодня и во всем сезоне. Вы, наверное, ждете и ждали намного большего», – сказал Луческу.

    На данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 52 очка.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.05.2017 22:16
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 8 мая 2017, 05:22

      ЛЕ для Луческу максимум. С такой игрой какая ЛЧ?

      -1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 8 мая 2017, 05:17

      Мирча является золотым наследником Стяуа, времён восьмидесятых...В то время они имели Европу как хотели.Стяуа драла всех, кто приближался к ней на заветное растояние...После этого у Мирчи был Шахтар...

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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 8 мая 2017, 04:59

      Карельской позор один середняк обыграл другого

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 8 мая 2017, 00:34

      в Зените постоянные терки,гнилой народ в команде,то Денисов воду мутил,теперь пол состава получают не свою зарплату,в руководстве Зенита сидят не те люди,ну и тренер оказался не готов работать с этими мажорами.Пора бы уже за такие деньги работать добросовестно.

      0
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      Рейтинг: +150

      MadPampers 8 мая 2017, 00:14

      Ну по крайней мере мы ожидали победы дома над Тереком

      0
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      Рейтинг: +10

      GEKTOR 95 8 мая 2017, 00:05

      Не забиваешь ты, забъют тебе получилось

      0
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      Рейтинг: +11

      Master1972 7 мая 2017, 23:39

      Руководству команды ЗЕНИТ надо проявить волю и отправить в Румынию тренера Луческу. Он не смог ничего добиться в этом сезоне и провалил все главные матчи! А проигрыш Тереку 0-1 на своём поле вообще позор! Что делал тренер и вся команда ЗЕНИТ со 2 мая по 7 мая?

      1
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 7 мая 2017, 23:38

      Честно ге понял что случилось с Луческу

      0
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      Рейтинг: +57

      JanDePisuares 7 мая 2017, 23:22

      Атакующий?? Ахах

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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 7 мая 2017, 23:04

      Одно слово-РУМЫН.

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