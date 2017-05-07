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  • Луческу: «Прошу прощения у болельщиков «Зенита». Они ждали большего»

Луческу: «Прошу прощения у болельщиков «Зенита». Они ждали большего»

7 мая 2017, 22:16
19

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча 27-го тура РФПЛ против «Терека» (0:1) принес извинения болельщикам петербургского клуба за игру и результаты, которые его подопечные показали в нынешнем сезоне.

«Считаю ли правильным продолжить работу, если «Зенит» не попадет в Лигу чемпионов? Не хотелось бы об этом сейчас думать. Осталось три игры. Постараемся сделать это и пробиться в Лигу чемпионов, а потом совместно с руководством проанализируем ситуацию и сделаем выводы.

Я пытался привить команде другой футбол, остроатакующий, комбинационнный, но чего-то не хватило. Я недоволен сезоном. Я прошу прощения у болельщиков «Зенита» за результат сегодня и во всем сезоне. Вы, наверное, ждете и ждали намного большего», – сказал Луческу.

На данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 52 очка.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (19)
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serega99
1494184803
Наверное??? Он сомневается??
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la verdad
1494184829
Едь уже
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raritet
1494185004
Почему интересно не пошли навстречу Румыну чтобы провести матч на старом стадионе на нормальном газоне. Ругать в первую очередь нужно не тренера , а людей , кто решает все орг вопросы. Естественно на таком колхозном поле попробуй побегай.
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DZHEK_VOROBEY1987
1494185433
Обосрался,обтекай.
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paracetamol
1494186126
Вали хофнюк куда подальше, чтобы и памяти твоей в Питере не осталось!
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Обер-КанцлерЪ
1494187000
Просто уйди.
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Тяп-Ляп.
1494187482
Одно слово-РУМЫН.
Ответить
Master1972
1494189569
Руководству команды ЗЕНИТ надо проявить волю и отправить в Румынию тренера Луческу. Он не смог ничего добиться в этом сезоне и провалил все главные матчи! А проигрыш Тереку 0-1 на своём поле вообще позор! Что делал тренер и вся команда ЗЕНИТ со 2 мая по 7 мая?
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ribavadim
1494209830
Мирча является золотым наследником Стяуа, времён восьмидесятых...В то время они имели Европу как хотели.Стяуа драла всех, кто приближался к ней на заветное растояние...После этого у Мирчи был Шахтар...
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Аид666
1494210170
ЛЕ для Луческу максимум. С такой игрой какая ЛЧ?
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