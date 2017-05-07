Луческу: «Прошу прощения у болельщиков «Зенита». Они ждали большего»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча 27-го тура РФПЛ против «Терека» (0:1) принес извинения болельщикам петербургского клуба за игру и результаты, которые его подопечные показали в нынешнем сезоне.

«Считаю ли правильным продолжить работу, если «Зенит» не попадет в Лигу чемпионов? Не хотелось бы об этом сейчас думать. Осталось три игры. Постараемся сделать это и пробиться в Лигу чемпионов, а потом совместно с руководством проанализируем ситуацию и сделаем выводы.

Я пытался привить команде другой футбол, остроатакующий, комбинационнный, но чего-то не хватило. Я недоволен сезоном. Я прошу прощения у болельщиков «Зенита» за результат сегодня и во всем сезоне. Вы, наверное, ждете и ждали намного большего», – сказал Луческу.

На данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 52 очка.