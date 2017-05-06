Промес: «Я рад быть частью такой команды! Мы достигаем успехов вместе»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, ставший автором победного гола в матче 27-го тура РФПЛ с «Томью» (1:0), заявил, что рад быть частью московской команды.

«Я рад быть частью такой команды! Мы достигаем успехов вместе!» – написал Промес на своей странице в инстаграме.

За три тура до финиша чемпионата «Спартак» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая ЦСКА на 10 очков, что гарантирует красно-белым путевку в Лигу чемпионов. Для завоевания чемпионского титула подопечным Массимо Карреры в оставшихся встречах необходимо набрать всего один балл. Если же завтра «Зенит» потеряет очки в игре с «Тереком», то «Спартак» оформит чемпионство уже по итогам 27-го тура.