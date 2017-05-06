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Промес: «Я рад быть частью такой команды! Мы достигаем успехов вместе»

6 мая 2017, 22:16
5

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, ставший автором победного гола в матче 27-го тура РФПЛ с «Томью» (1:0), заявил, что рад быть частью московской команды.

«Я рад быть частью такой команды! Мы достигаем успехов вместе!» – написал Промес на своей странице в инстаграме.

За три тура до финиша чемпионата «Спартак» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая ЦСКА на 10 очков, что гарантирует красно-белым путевку в Лигу чемпионов. Для завоевания чемпионского титула подопечным Массимо Карреры в оставшихся встречах необходимо набрать всего один балл. Если же завтра «Зенит» потеряет очки в игре с «Тереком», то «Спартак» оформит чемпионство уже по итогам 27-го тура.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (5)
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Dimon62Rus
1494098374
Молодцы.в целом по игре победа!!!!!
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proekt
1494098651
СПАРТАК НАВСЕГДА!!!
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Рыпя
1494099180
борись до конца!!! не предай семью!
Ответить
NEON-SM
1494099312
вяленькая, но победа, Каррера злой))))
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Д Альбертини
1494131958
Хреново, что с игры не забили.. Хотя моментов было достаточно.
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