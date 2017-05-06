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    Промес: «Я рад быть частью такой команды! Мы достигаем успехов вместе»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, ставший автором победного гола в матче 27-го тура РФПЛ с «Томью» (1:0), заявил, что рад быть частью московской команды.

    «Я рад быть частью такой команды! Мы достигаем успехов вместе!» – написал Промес на своей странице в инстаграме.

    За три тура до финиша чемпионата «Спартак» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая ЦСКА на 10 очков, что гарантирует красно-белым путевку в Лигу чемпионов. Для завоевания чемпионского титула подопечным Массимо Карреры в оставшихся встречах необходимо набрать всего один балл. Если же завтра «Зенит» потеряет очки в игре с «Тереком», то «Спартак» оформит чемпионство уже по итогам 27-го тура.

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    Источник: Instagram

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    06.05.2017 22:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 7 мая 2017, 07:39

      Хреново, что с игры не забили.. Хотя моментов было достаточно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 6 мая 2017, 22:35

      вяленькая, но победа, Каррера злой))))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +252

      Рыпя 6 мая 2017, 22:33

      борись до конца!!! не предай семью!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +197

      proekt 6 мая 2017, 22:24

      СПАРТАК НАВСЕГДА!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      Dimon62Rus 6 мая 2017, 22:19

      Молодцы.в целом по игре победа!!!!!

      2
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