Бурмистров заявил, что своей сухой серией Медведев обязан защитникам «Ростова»

Полузащитник «Арсенала» Никита Бурмистров, забивший победный гол в матче 27-го тура РФПЛ с «Ростовом» (1:0), выразил мнение, что голкипер желто-синих Никита Медведев обязан своей продолжительной сухой серией защитникам ростовчан.

Напомним, до встречи с туляками 22-летнему стражу ворот удавалось сохранять свои ворота в неприкосновенности в течение 10-ти игр.

«Набранные очки очень важны. Сейчас вообще каждое очко на счету. Сегодня мы настраивались на победу, и она дала глоток свежего воздуха, мы напрямую включились в борьбу. Впереди еще два домашних матча, мы можем их выиграть и решить исход в нашу пользу.

Изначально думал, что гол в ворота Медведева забил Максимов. Мне, в принципе, не важно, забил я или отдал голевую. Думаю, у «Ростова» классные защитники, за счет этого Никита стоял на ноль. Сегодня просто получилось так, что мы хорошо распечатали их оборону, но какого-то особого значения мы этому не придаем. Нам нужно двигаться дальше. То, что до нас не смогли ему забить ни ЦСКА, ни «Спартак», ни «Локомотив», – это дело случая. Просто, наверное, настрой на эти команды у «Ростова» был другим», – сказал Бурмистров.