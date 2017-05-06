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  • Бурмистров заявил, что своей сухой серией Медведев обязан защитникам «Ростова»

Бурмистров заявил, что своей сухой серией Медведев обязан защитникам «Ростова»

6 мая 2017, 20:15
7

Полузащитник «Арсенала» Никита Бурмистров, забивший победный гол в матче 27-го тура РФПЛ с «Ростовом» (1:0), выразил мнение, что голкипер желто-синих Никита Медведев обязан своей продолжительной сухой серией защитникам ростовчан.

Напомним, до встречи с туляками 22-летнему стражу ворот удавалось сохранять свои ворота в неприкосновенности в течение 10-ти игр.

«Набранные очки очень важны. Сейчас вообще каждое очко на счету. Сегодня мы настраивались на победу, и она дала глоток свежего воздуха, мы напрямую включились в борьбу. Впереди еще два домашних матча, мы можем их выиграть и решить исход в нашу пользу.

Изначально думал, что гол в ворота Медведева забил Максимов. Мне, в принципе, не важно, забил я или отдал голевую. Думаю, у «Ростова» классные защитники, за счет этого Никита стоял на ноль. Сегодня просто получилось так, что мы хорошо распечатали их оборону, но какого-то особого значения мы этому не придаем. Нам нужно двигаться дальше. То, что до нас не смогли ему забить ни ЦСКА, ни «Спартак», ни «Локомотив», – это дело случая. Просто, наверное, настрой на эти команды у «Ростова» был другим», – сказал Бурмистров.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Арсенал Ростов Бурмистров Никита
Комментарии (7)
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семёнычев
1494091331
Один " побил" рекорд Нигматуллина,другой поставил точку в этом рекорде.. Не знаю,как Медведев относится к этому рекорду, но Бурмистров видимо считает, что тоже " оставил след" в российском футболе))) Даже интервью у него сегодня берут)))
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Serjoga
1494092639
То, что Зенит, ЦСКА, Спартак, Локо не забили-дело случая, а вы забили, значит закономерно? Не пори чушь!
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xapaycm
1494099425
Не видно, чтобы Бурмистров хвалился чем-то, наоборот принизил значение победы Арсенала, предположив, что Ростов особо на них не настраивался. Ну а то, что Медведев серию выдал - действительно дело случая, что при этом его заслуг не умоляет.
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арейская
1494114771
Не ожидала от "Ростова", создать столько моментов и проиграть...А что касается Медведева, то да, хотелось бы чтобы серия "сухих" продолжалась, но когда-то она должна была прерваться...
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пряник929
1494127084
Вот если он прервет еще серию Акинфеева...
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