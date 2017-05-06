ФНЛ. «СКА-Хабаровск» победил «Луч-Энергию», «Енисей» взял верх над «Соколом»

«СКА-Хабаровск» в рамках матча 35-го тура Футбольной национальной лиги на выезде обыграл «Луч-Энергию» – 2:0.

В другом поединке «Енисей» на своем поле со счетом 3:1 выиграл у «Сокола». Дубль в составе победителей оформил нападающий Сергей Самодин.

Первенство ФНЛ. 35-й тур

Луч-Энергия (Владивосток) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Лескано, 48; 0:2 – Казанков, 56.

Енисей (Красноярск) – Сокол (Саратов) – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Саркисов, 33; 1:1 – Платика, 67; 2:1 – Самодин, 75; 3:1 – Самодин, 82.

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