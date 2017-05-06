Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФНЛ. «СКА-Хабаровск» победил «Луч-Энергию», «Енисей» взял верх над «Соколом»

    «СКА-Хабаровск» в рамках матча 35-го тура Футбольной национальной лиги на выезде обыграл «Луч-Энергию» – 2:0.

    В другом поединке «Енисей» на своем поле со счетом 3:1 выиграл у «Сокола». Дубль в составе победителей оформил нападающий Сергей Самодин.

    Первенство ФНЛ. 35-й тур

    Луч-Энергия (Владивосток) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Лескано, 48; 0:2 – Казанков, 56.

    Енисей (Красноярск) – Сокол (Саратов) – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Саркисов, 33; 1:1 – Платика, 67; 2:1 – Самодин, 75; 3:1 – Самодин, 82.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.05.2017 12:51
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 6 мая 2017, 13:54

      Дальний восток рвется в РФПЛ

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11