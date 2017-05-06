Черчесов: «Фернандес – дополнительное подспорье сборной России»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассчитывает, что РФС уладит все юридические нюансы в смене спортивного гражданства защитника ЦСКА Марио Фернандеса, чтобы успеть того заявить на Кубок конфедераций-2017.

«То, что появился Фернандес – дополнительное подспорье. Пока мы только в теории можем знать, как Мариу впишется в команду.

Понятно, что это хороший футболист, но и ему надо доказывать свою состоятельность. И самое главное – юридический вопрос, который федерация должна до начала сбора урегулировать», – считает Черчесов.

Напомним, что недавно бразилец получил российский паспорт, что дает ему право с этого года выступать за сборную России.