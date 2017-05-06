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    Черчесов: «Фернандес – дополнительное подспорье сборной России»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассчитывает, что РФС уладит все юридические нюансы в смене спортивного гражданства защитника ЦСКА Марио Фернандеса, чтобы успеть того заявить на Кубок конфедераций-2017.

    «То, что появился Фернандес – дополнительное подспорье. Пока мы только в теории можем знать, как Мариу впишется в команду.

    Понятно, что это хороший футболист, но и ему надо доказывать свою состоятельность. И самое главное – юридический вопрос, который федерация должна до начала сбора урегулировать», – считает Черчесов.

    Напомним, что недавно бразилец получил российский паспорт, что дает ему право с этого года выступать за сборную России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.05.2017 11:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 7 мая 2017, 08:54

      Пусть сперва русский язык выучит и вдобавок научится фланг держать (имеется ввиду в оборонительном понятии). А то Комбарова обводил пару раз, все герой РФПЛ. Комбарова и Азар на ЧМ-2014 обводил, это не показатель. А то как он проваливался в ЛЧ вместе со всей обороной ЦСКА, так это все забыли. Не считаю его кандидатом в сборную России, во-первых у нас своих фланговых защитников (ни чуть не хуже) хватает, во-вторых иностранец который даже не удостоился выучить русский язык. Самый честный натурализованный иностранец - это Гилерме, все сделал правильно и по-честному.

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 6 мая 2017, 12:28

      В такой большой стране не надо натурализировать чужих,талантов много,их искать надо,а не деньги вовровать

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      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 6 мая 2017, 12:15

      Стоп пацаны, я что-то не понял? Но как ему дали гражданство РФ, если он русского не знает, и через переводчика работает?

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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > Проекция LADA Priora Coup 6 мая 2017, 12:40

      Все просто ,он на экзамен по русскому ходил с переводчиком

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