Черчесов: «Фернандес – дополнительное подспорье сборной России»

Пусть сперва русский язык выучит и вдобавок научится фланг держать (имеется ввиду в оборонительном понятии). А то Комбарова обводил пару раз, все герой РФПЛ. Комбарова и Азар на ЧМ-2014 обводил, это не показатель. А то как он проваливался в ЛЧ вместе со всей обороной ЦСКА, так это все забыли. Не считаю его кандидатом в сборную России, во-первых у нас своих фланговых защитников (ни чуть не хуже) хватает, во-вторых иностранец который даже не удостоился выучить русский язык. Самый честный натурализованный иностранец - это Гилерме, все сделал правильно и по-честному.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассчитывает, что РФС уладит все юридические нюансы в смене спортивного гражданства защитника ЦСКА Марио Фернандеса, чтобы успеть того заявить на Кубок конфедераций-2017.
«То, что появился Фернандес – дополнительное подспорье. Пока мы только в теории можем знать, как Мариу впишется в команду.
Понятно, что это хороший футболист, но и ему надо доказывать свою состоятельность. И самое главное – юридический вопрос, который федерация должна до начала сбора урегулировать», – считает Черчесов.
Напомним, что недавно бразилец получил российский паспорт, что дает ему право с этого года выступать за сборную России.