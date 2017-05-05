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    Стогниенко: «Внутри у «Зенита» не все так хорошо»

    Телекомментатор Владимир Стогниенко высказал мнение о работе Мирчи Луческу в «Зените». Напомним, ходят слухи, что летом румынский тренер уйдет из «Зенита».

    «Я видел ранее «Шахтер» только в матче еврокубков или в играх против киевского «Динамо». Поэтому я не очень понимаю, что Луческу может выстроить в «Зените».

    Да, они начали хорошо, но вот к примеру Жулиано сдулся. Хотя, как я понимаю, там есть некие внутренние истории. Очевидно, что внутри команды не все так хорошо», — заявил Стогниенко.

    Сейчас «Зенит» располагается в турнирной таблице на втором месте, на восемь очков отставая от «Спартака».

    Источник: Спорт FM

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    05.05.2017 22:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +160

      виктоша 6 мая 2017, 08:57

      Финиш все решит.

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      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 6 мая 2017, 01:48

      Это и так видно, что руководство Зенита зажралось.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 6 мая 2017, 01:28

      Про "внутренности" он прав, я конечно не могу знать всю их "кухню", но видно даже и не вооруженным глазом, там не всё в порядке, как такое и было с демаршем ДеНЬГизова, да простят меня болельщики Зенита

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > арейская 6 мая 2017, 08:49

      Это была роковая ошибка МитрофанушкиДюковского сейчас бы Денисов играл и цементировал середину как никто другой нужно было погасить конфликт и прибавить ему лям и все было бы о кей как делают в нормальных командах сколько раз Роналду и Месси просили прибавок и им давали а мы считаем что лучше купить Кокорина или Жиркова Юсупова Рязанцева вот сложите все эти деньги и один лям для Денисова и коэффициент полезности будет в сто раз выше у Денисова а этих горе футболеров вообще не должно быть в Зените им место в ФНЛ

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      Рейтинг: +52

      Nahabinec 5 мая 2017, 23:04

      Вот слово хорошо точно не про нутро нынешнего зенита

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 5 мая 2017, 22:53

      Нутро гнилое, что ли?

      0
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      Рейтинг: +1307

      Taps 5 мая 2017, 22:50

      Что плохого в Зените ?
      Миллионы бабла текут рекой.

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