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Стогниенко: «Внутри у «Зенита» не все так хорошо»

5 мая 2017, 22:15
7

Телекомментатор Владимир Стогниенко высказал мнение о работе Мирчи Луческу в «Зените». Напомним, ходят слухи, что летом румынский тренер уйдет из «Зенита».

«Я видел ранее «Шахтер» только в матче еврокубков или в играх против киевского «Динамо». Поэтому я не очень понимаю, что Луческу может выстроить в «Зените».

Да, они начали хорошо, но вот к примеру Жулиано сдулся. Хотя, как я понимаю, там есть некие внутренние истории. Очевидно, что внутри команды не все так хорошо», — заявил Стогниенко.

Сейчас «Зенит» располагается в турнирной таблице на втором месте, на восемь очков отставая от «Спартака».

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (7)
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Taps
1494013818
Что плохого в Зените ? Миллионы бабла текут рекой.
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kykyi
1494013999
Нутро гнилое, что ли?
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Nahabinec
1494014699
Вот слово хорошо точно не про нутро нынешнего зенита
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арейская
1494023285
Про "внутренности" он прав, я конечно не могу знать всю их "кухню", но видно даже и не вооруженным глазом, там не всё в порядке, как такое и было с демаршем ДеНЬГизова, да простят меня болельщики Зенита
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Павел Амурский
1494024533
Это и так видно, что руководство Зенита зажралось.
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виктоша
1494050240
Финиш все решит.
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