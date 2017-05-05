Стогниенко: «Внутри у «Зенита» не все так хорошо»

Телекомментатор Владимир Стогниенко высказал мнение о работе Мирчи Луческу в «Зените». Напомним, ходят слухи, что летом румынский тренер уйдет из «Зенита».

«Я видел ранее «Шахтер» только в матче еврокубков или в играх против киевского «Динамо». Поэтому я не очень понимаю, что Луческу может выстроить в «Зените».

Да, они начали хорошо, но вот к примеру Жулиано сдулся. Хотя, как я понимаю, там есть некие внутренние истории. Очевидно, что внутри команды не все так хорошо», — заявил Стогниенко.

Сейчас «Зенит» располагается в турнирной таблице на втором месте, на восемь очков отставая от «Спартака».