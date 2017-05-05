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    Анчелотти хотел бы иметь в составе 20 Ламов

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти высоко оценил игру защитника мюнхенского клуба Филиппа Лама. По словам итальянского футболиста, немец является самым большим профессионалом, с которым ему приходилось работать.

    «Лам – отличный пример для всех. Он самый большой профессионал, с которым я работал. Было бы хорошо иметь в составе сразу 20 Ламов. Тренерам повезло, иметь такого игрока, как он. Мы надеемся найти нового Лама», – сказал Анчелотти.

    Отметим, что по окончании нынешнего сезона 33-летний немец завершит профессиональную карьеру. Ранее игрок отказался от должности спортивного директора «Баварии».

    Источник: ESPN

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    05.05.2017 21:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2389

      serglider 6 мая 2017, 01:17

      Тут опечатка! Правильно: Анчелотти хотел бы иметь 20 лЯмов, желательно в фунтах стерлингов)))

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 5 мая 2017, 23:18

      Чтобы все ушли в конце сезона!

      0
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 5 мая 2017, 22:05

      А я бы 20 лямов

      0
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      Рейтинг: +134

      vinsent 5 мая 2017, 21:45

      чё та папа карло разочаровывает! был в Сатурне тренер фашисткий так он хотел на поле 11 Леонидов Ковелей- уму сука не постижимо

      -1
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