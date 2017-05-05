Анчелотти хотел бы иметь в составе 20 Ламов

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти высоко оценил игру защитника мюнхенского клуба Филиппа Лама. По словам итальянского футболиста, немец является самым большим профессионалом, с которым ему приходилось работать.

«Лам – отличный пример для всех. Он самый большой профессионал, с которым я работал. Было бы хорошо иметь в составе сразу 20 Ламов. Тренерам повезло, иметь такого игрока, как он. Мы надеемся найти нового Лама», – сказал Анчелотти.

Отметим, что по окончании нынешнего сезона 33-летний немец завершит профессиональную карьеру. Ранее игрок отказался от должности спортивного директора «Баварии».