Завершающий карьеру игрока Лам отказался стать спортдиректором «Баварии»

Капитан «Баварии» Филипп Лам пришел к окончательному решению о завершении карьеры игрока после окончания сезона, пишет Sport Bild.

При этом 33-летний футболист ответил отказом на предложение занять пост спортивного директора мюнхенцев по истечении контракта. Отметим, что действующий договор Лама с «Баварией» истекает в конце следующего сезона и боссы клуба все еще надеются, что игрок отработает его до конца.

В текущем сезоне Лам провел 14 матчей за «Баварию», забил один мяч и отдал две голевые передачи.