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    Завершающий карьеру игрока Лам отказался стать спортдиректором «Баварии»

    Капитан «Баварии» Филипп Лам пришел к окончательному решению о завершении карьеры игрока после окончания сезона, пишет Sport Bild.

    При этом 33-летний футболист ответил отказом на предложение занять пост спортивного директора мюнхенцев по истечении контракта. Отметим, что действующий договор Лама с «Баварией» истекает в конце следующего сезона и боссы клуба все еще надеются, что игрок отработает его до конца.

    В текущем сезоне Лам провел 14 матчей за «Баварию», забил один мяч и отдал две голевые передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.02.2017 00:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 8 февраля 2017, 11:50

      Еще года два, а то и три мог бы играть и радовать болельщиков!!!

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 8 февраля 2017, 00:44

      Жаль хороший футболист

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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 8 февраля 2017, 00:37

      Жаль что так рано решил завершить !

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