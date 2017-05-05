Черчесов: «Информацию о травме Дзюбы в СМИ трактовали по-разному»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не разделяет мнения, что не все футболисты страстно желают приезжать в сборную. Он привел пример с коленом нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Мы в оперативном режиме даем достаточно информации о состоянии игроков. Чтобы у любителей футбола не было неправильных мыслей, специально перед нашей встречей попросил прислать мне фотографию колена Дзюбы в начале нашего предыдущего сбора (показывает раздутое, с гематомой колено). Да, он приехал с таким коленом. Мы сразу же об этом сообщили, но в СМИ информацию трактовали по-разному», – заявил Черчесов.

Напомним, что Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в России.