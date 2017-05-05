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    Черчесов: «Информацию о травме Дзюбы в СМИ трактовали по-разному»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не разделяет мнения, что не все футболисты страстно желают приезжать в сборную. Он привел пример с коленом нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

    «Мы в оперативном режиме даем достаточно информации о состоянии игроков. Чтобы у любителей футбола не было неправильных мыслей, специально перед нашей встречей попросил прислать мне фотографию колена Дзюбы в начале нашего предыдущего сбора (показывает раздутое, с гематомой колено). Да, он приехал с таким коленом. Мы сразу же об этом сообщили, но в СМИ информацию трактовали по-разному», – заявил Черчесов.

    Напомним, что Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.05.2017 10:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6913

      батог 8 мая 2017, 06:35

      Пусть лечит до Нового года!

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