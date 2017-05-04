Лунев признан лучшим игроком «Зенита» в апреле

Состоялось голосование, в котором болельщики «Зенита» выбирали лучших игроков по итогам апреля. В этот раз большинство голосов было отдано в пользу голкипера Андрея Лунева.

В минувшем месяце 25-летний вратарь трижды уходил с поля не пропуская голов в свои ворот. Всего в апреле он сыграл в пяти матчах Премьер-лиги, пропустив три гола. Ибрагим Цаллагов занял второе место по итогам голосования, а третье – Бранислав Иванович.

Награда стала для Андрея Лунева первой за время выступления в «Зените». Ранее приза удостаивались Маурисио (июль), Хави Гарсия (август), Жулиано (сентябрь), Александр Анюков (октябрь), Роберт Мак (ноябрь), Данни (февраль) и Доменико Кришито (март).