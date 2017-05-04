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Лунев признан лучшим игроком «Зенита» в апреле

4 мая 2017, 11:09
17

Состоялось голосование, в котором болельщики «Зенита» выбирали лучших игроков по итогам апреля. В этот раз большинство голосов было отдано в пользу голкипера Андрея Лунева.

В минувшем месяце 25-летний вратарь трижды уходил с поля не пропуская голов в свои ворот. Всего в апреле он сыграл в пяти матчах Премьер-лиги, пропустив три гола. Ибрагим Цаллагов занял второе место по итогам голосования, а третье – Бранислав Иванович.

Награда стала для Андрея Лунева первой за время выступления в «Зените». Ранее приза удостаивались Маурисио (июль), Хави Гарсия (август), Жулиано (сентябрь), Александр Анюков (октябрь), Роберт Мак (ноябрь), Данни (февраль) и Доменико Кришито (март).

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Иванович Бранислав Цаллагов Ибрагим Лунев Андрей
Комментарии (17)
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bset
1493888339
Это он вовремя в Зенит пришел. Красавец!
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Nevsky_RU
1493888917
Печально что в команде пропагандирующей атакующий стиль игры, лучшими признаются игроки обороны. В этом есть какая то нестыковка)) Осенью Зенит выглядел убедительней, нежели весной. Хотя уже под конец 1й половины чемпионата, играл натужно, раз за разом теряя очки. Казалось бы, длительная пауза должна пойти на пользу опытному тренеру и в принципе не самым плохим футболистам, но вышло всё наоборот. Думаю дальше будет только хуже. Или тренера сливать, или не малую часть игроков. А лучше всё сразу. В Зените полно игроков с сомнительной перспективой развития, и перепродать то их с выгодой врядли получится. Нету, Рязанцев, Юсупов, Кокорин, Файзулин - этих сливать как можно быстрее. Ломбертс, Иванович, Данни, Кержаков, Анюков, Жирков - квалифицированные игроки, но уже ветераны. Лодыгин, Цаллагов, Новосельцев, Джорджевич - их перспективы как минимум не очевидны. Молло, Гарсия, Мак, Маурисио - уровень этих легов так же вызывает вопросы, неужели из своих воспитанников, или хотя бы россиян, никто не дотягивает то их, весьма посредственного уровня?... Лунёв, Смольников, Шатов, Жулиано, Дзюба, Кришито - к этим ребятам претензий почти нет. С Эрнани пока мало что понятно. По хорошему, Зениту не помешала бы тотальная распродажа и последующая закупка. Молодых игроков, на перспективу. Складывается впечатление, что нынешний состав мало на что способен. Победа в РФПЛ - его потолок. Но так и этого нет.
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Зюпа
1493893948
А как же я? Я же всегда лучше всех.)) Где моя медаль?
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JanDePisuares
1493899425
Иванович??? Смешно
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Kollljan
1493911418
На счет Молло ничего не скажу - не впечатлил. А вот Эрнани зря не дают практики. Очень хороший футболист.
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