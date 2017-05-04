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    Лунев признан лучшим игроком «Зенита» в апреле

    Состоялось голосование, в котором болельщики «Зенита» выбирали лучших игроков по итогам апреля. В этот раз большинство голосов было отдано в пользу голкипера Андрея Лунева.

    В минувшем месяце 25-летний вратарь трижды уходил с поля не пропуская голов в свои ворот. Всего в апреле он сыграл в пяти матчах Премьер-лиги, пропустив три гола. Ибрагим Цаллагов занял второе место по итогам голосования, а третье – Бранислав Иванович.

    Награда стала для Андрея Лунева первой за время выступления в «Зените». Ранее приза удостаивались Маурисио (июль), Хави Гарсия (август), Жулиано (сентябрь), Александр Анюков (октябрь), Роберт Мак (ноябрь), Данни (февраль) и Доменико Кришито (март).

    Источник: ФК «Зенит»

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    04.05.2017 11:09
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3938

      Kollljan 4 мая 2017, 18:23

      На счет Молло ничего не скажу - не впечатлил. А вот Эрнани зря не дают практики. Очень хороший футболист.

      0
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      Рейтинг: +57

      JanDePisuares 4 мая 2017, 15:03

      Иванович??? Смешно

      1
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      Рейтинг: +14

      Зюпа 4 мая 2017, 13:32

      А как же я?
      Я же всегда лучше всех.)) Где моя медаль?

      -1
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 4 мая 2017, 12:08

      Печально что в команде пропагандирующей атакующий стиль игры, лучшими признаются игроки обороны. В этом есть какая то нестыковка))
      Осенью Зенит выглядел убедительней, нежели весной. Хотя уже под конец 1й половины чемпионата, играл натужно, раз за разом теряя очки. Казалось бы, длительная пауза должна пойти на пользу опытному тренеру и в принципе не самым плохим футболистам, но вышло всё наоборот. Думаю дальше будет только хуже. Или тренера сливать, или не малую часть игроков. А лучше всё сразу. В Зените полно игроков с сомнительной перспективой развития, и перепродать то их с выгодой врядли получится. Нету, Рязанцев, Юсупов, Кокорин, Файзулин - этих сливать как можно быстрее. Ломбертс, Иванович, Данни, Кержаков, Анюков, Жирков - квалифицированные игроки, но уже ветераны. Лодыгин, Цаллагов, Новосельцев, Джорджевич - их перспективы как минимум не очевидны. Молло, Гарсия, Мак, Маурисио - уровень этих легов так же вызывает вопросы, неужели из своих воспитанников, или хотя бы россиян, никто не дотягивает то их, весьма посредственного уровня?... Лунёв, Смольников, Шатов, Жулиано, Дзюба, Кришито - к этим ребятам претензий почти нет. С Эрнани пока мало что понятно.
      По хорошему, Зениту не помешала бы тотальная распродажа и последующая закупка. Молодых игроков, на перспективу. Складывается впечатление, что нынешний состав мало на что способен. Победа в РФПЛ - его потолок. Но так и этого нет.

      5
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      Рейтинг: +222

      Зэб > Nevsky_RU 4 мая 2017, 14:30

      Примерно где то так.Перемены необходимы.

      1
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Nevsky_RU 4 мая 2017, 14:46

      Хороший у Вас анализ! Нету и Кокорина я бы давно выставил на трансфер.Ломбертс, к сожалению, в конце сезона уйёт. Файзулин травмирован,а игрок не слабый.Непонятно было приглашение Новосельцева-он практически не играет. Гарсия -грубоватый игрок, для Зенита он мало подходит.Вот жаль что Молло мало дают играть. Я думаю с приходом нового тренера должно что-то поменяться.Луческу скорее всего уволят.Но молодежи давать место надо-в этом вы правы.

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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > ZENIT-59 4 мая 2017, 21:38

      Лично моё мнение - Ломбертс уже не тот, последние пару лет он сдал в игровом плане, плюс травмы, плюс он давно хочет сменить обстановку. Так что отпустить его можно было и раньше, смущает что Зенит похоже никак не может нормального защитника приобрести, слухи появляются регулярно, и там проскакивают интересные и возможно перспективные ребята, но потом всё заканчивается инфой что трансфера не будет. А своим защитникам играть вообще не дают, Чернова только вынужденно ставят. Мне Ходжаниязов понравился в тех не многим матчах что ему дали сыграть, но...

      Файзулина приобрели вместе с Широковым, при чём Файзулин тогда был молодой, подающий надежды игрок. Кем стал Широков и кем Файзулин? Плюс со здоровьем вечные проблемы. Игрок средний, не более.

      Молло пока такой же непонятный как и Эрнани. Оба сыграли крайне мало, выводы по ним делать не представляется возможным. Но в пользу бразильца есть такой аргумент как его юность и переезд на другой континент. Тут и климат и менталитет и т.д. и т.п. А вот Молло игрок опытный, к тому играл в РФПЛ, в тех матчах когда его выпускали, ничего особенного не показал. Конечно он смотрелся поинтересней мёртвого Кокорина, с которым история вообще мутная. Но взять тех же Данни и Лазовича, он сходу начинали тащить, рвали и метали. О дебютных матчах Молло такого не скажешь.
      Новосельцев вообще не понятный трансфер. Не легионер, дефицитная позиция в обороне, относительно молодой для защитника, якобы перспективный. При это беспросветно сидит на лавке. Странная история. По типу той что была с Соловьёвым, только тут всё в разы запутанней. Соловьёв был подающий надежды молодняк, Новосельцев же - игрок сборной.

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Nevsky_RU 4 мая 2017, 23:32

      Новосельцев и в сборной на скамейке сидит.Как-будто его везде берут из-за нашего паспорта.Я не понимаю, в Зенит пытаются взять игроков с необходимыми паспортами,а затем сажают на банку.К сожалению, можно констатироватьв команде очень слабый менеджмент,или вообще никакого!Такого в Зените небыло с 80 годов прошлого века!

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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > ZENIT-59 5 мая 2017, 18:15

      Ну тут как посмотреть, когда в Зените стали появляться первые леги, немалая их часть была низкоуровневой. Был упор на восточную Европу, и в лучше случае 1 из 3-4 приобретенных легов показывал что то добротное. Большинство были старательными ребятами, это да, приезжали не за большими бабками, и играли с сумасшедшей самоотдачей, но вот уровень их мастерства был печален. Но и с Россиянами было много просчетов.
      Всё относительно. Были и попадания и промахи, последних скорее больше. И в таком формате уже давненько, менеджмент питерского клуба лажает. Но на фоне того же Спартака, питерские покупки выглядели удачней (кроме последнего трансферного окна, это было нечто...) Но вот селекция Рубина при Бердыеве, и ЦСКА с приходом Гинера, лично мне нравится больше.

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Nevsky_RU 5 мая 2017, 22:04

      В ПОСЛЕДНЕЕ ТРАНСФЕРНОЕ ОКНО ЛУЧЕСКУ ВИДИМО МНРГО ПООБЕЩАЛ РУКОВОДСТВУ ,НО ВЫПОЛНИТЬ НЕ СМОГ.КОМАНДЕ ЭТО НЕ ПОНРАВИЛОСЬ -РЕЗУЛЬТАТ МЫ ВИДИМ.сКОРЕЕ ВСЕГО СЛИВАЮТ РУМЫНА. а ВАМ ТАК НЕ КАЖЕТСЯ?

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      Nevsky_RU > ZENIT-59 6 мая 2017, 14:19

      Затрудняюсь ответить. Но если сливают, то это настоящее блядство. Кто они такие эти футбалёры - наёмники, наёмные сотрудники. Если сливают - значит идут против работодателя, против руководства клуба, тех, кто платит им бабло. За такое нужно штрафовать и выгонять. К тому же Луческу бы наверное это понял, и в его власти ставить в состав на игру лояльных ему игроков, а бунтарей оставлять на лавке.

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Nevsky_RU 6 мая 2017, 15:07

      Очень много питерских болельщиков заметило, что после зимней паузы команда изменилась, особенно удивил конфликт с Шатовым-он всегда прилично играл при всех бывших тренерах.Вдруг Луческу не ставит его в состав-почему? Тому же Молло он совсем не даёт играть,а тот лучше Кокорина.Игроки чувствуют к ним отношение и соответственно реагируют.Причина в том, что наше руководство ошиблось с выбором главного тренера, а игроки не могут скрывать своё разочерование положением дел-вот и пытаются донести своё мнение таким способом.Возможно, Луческу поступает так, как Вы пишете. Но лояльные игроки не всегда сильные футболисты-вот и получается плачевный результат. Где-то я прочёл, что судьба румына решиться 22 мая.Значит что-то уже известно.

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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > ZENIT-59 7 мая 2017, 11:14

      Вот и посмотрим. Ждать не долго))
      В любом случае, при отсутствии симпатии к Луческу, не могу поддержать демарши игроков. Получая такие бабки, они должны пахать как роботы, их мнение не особо интересно. Просто вот в реальной жизни, у обычных смертных, у них как - недоволен начальником? начинаешь саботировать рабочий процесс? - увольнение с депремированием. И это логично.
      Век футболиста короток, и мне кажется его нельзя тратить на специальное сливание игр. Это как с кубком России. Многие лидеры нашего футбола частенько заявляют, что кубок то им был не особо и нужен, по этому они с него вылетели. А по факту - нужен, не нужен - а ты попробуй его выиграть. Для команд из ФНЛ и нижней части таблицы РФПЛ это редчайший шанс, и они там бьются как звери. Потому то расслабленные миллионеры от них и вылетают. Я к тому, что даже не сливая спецом игры, победы то не гарантированы, их еще добыть нужно. Так что я в слив Луческу не очень верю. А вот в то, что пол состава Зенита это днища, вот это ближе к истине.
      Шатов, хорош, когда в оптимальном состоянии и на кураже. Что бывает на самом деле не часто. Он не редко растворяется на поле. Игрок крайне не стабильный. Про Молло и т.д. сказать сложно, т.к. играют мало. Но в Зените давно уже такая традиция, 1-2 игроков купить, и потом практически не предоставлять им шансов себя проявить. Последние несколько лет всегда в составе есть такие персонажи. Рязанцев, Могилевец, Молло, Джорджевич, Мак, Новосельцев, Соловьёв - это из свежих примеров (Мак в меньшей степени конечно). А так, таких примеров наберётся штук 20-25. Иногда всем всё ясно - купили дно, ошиблись скауты и тренер. Но гораздо чаще вообще не понятно, что происходит, и почему шансов проявить себя не дают.
      А Кокорин и Юсупов рискну предположить - играют из-за размеров сумм в их контрактах. Эти двое одни из лидеров в Зените по з.п., не выпускать их на поле = признать что руководство Зенита лохи....

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Nevsky_RU 7 мая 2017, 13:37

      По поведению Кокорина похоже, что Вы правы-его интересует только финансы, про Юсупова-не знаю, но интересно,что оба пришли из московского Динамо.
      Когда спортивным директором был Сарсания в трансферной политике был порядок, а сейчас...Я смотрю на ситуацию с психологической точки зрения-если бы недовольных было бы1-2 человека-это одно, ну а когда недовольных гораздо больше(в чём я уверен) команда при любых раскладах играть не захочет.По всему видно, что сейчас так и происходит-по большей части игра назад и атак осмысленных почти нет! Я читал, что многие журналисты говорят о ненормальной обстановке в команде.Не на пустом же месте такие разговоры!

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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > ZENIT-59 7 мая 2017, 16:15

      Их дело играть, им за это платят огромные деньги. По Вашей логике под того же Кокорина, Нету и т.д. должен подстраиваться тренер а не наоборот? Они профессионалы. Нравится, не нравится - играй моя красавица))
      На счет Сарсании - мужик реально знал толк в своём деле. Он еще 100500 лет назад советовал купить в Зенит Коноплякну и Ермоленко, когда они были молодыми, мало известными футболистами. Сейчас это игроки неплохого уровня, на которых в Европе есть спрос. Уверен они бы игрой пользу принесли, и перепродать их можно выгодно. Но... напокупали всякого шлака, особенно этой зимой. Вообще последняя трансферная компания была в стиле московского Спартака, масштабная закупка игроков сомнительного уровня. Именно такой бардак в трансферах был присущ московскому клубу. А Зенит делал упор на точечные приобретения. В этом чемпионате еще летом они как будто поменялись стратегиями на трансферном рынке, результат на лицо

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Nevsky_RU 7 мая 2017, 17:26

      За границей играют тоже не бесплатно, но там между игроками и тренером складываются другие отношения!
      На сколько я понимаю, если игроку что-то обещано,то испоняется,а у нас-пообещали, а потом забыли!У нас заманивают игрока огромными зарплатами,а затем избавится от него не могут-Нету тому пример.Известно, сколько он "привез" нам мячей-Луческу ставит его играть центрального защитника!-это же маразм! Кокорин ничего не показывает,а его ставят в подыгрыше Дзюбе.Если тренер принимает такие решения, влияющие на ход игры как будет вести себя команда, тем более,это продолжается из матча в матч и результат почти отрицательный.Сейчас ЛЧ под вопросом,а ведь многие шли в Зенит котовый будет играть там.Вот такие мысли.

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      Рейтинг: +24996

      bset 4 мая 2017, 11:58

      Это он вовремя в Зенит пришел. Красавец!

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