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  • Булыкин: «Слова Павлюченко говорят о его невоспитанности и необразованности»

Булыкин: «Слова Павлюченко говорят о его невоспитанности и необразованности»

3 мая 2017, 12:36
4

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал инцидент с дракой в концовке финального матча Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» (2:0). Булыкин также заявил, что нападающий екатеринбургской команды Роман Павлюченко поступил неправильно, оскорбив после игры форварда железнодорожников Ари.

«Такая драка на поле никуда не годится, особенно когда бьют из-за спины. Уверен, что КДК РФС внимательно рассмотрит все события на поле. Мне кажется, что эта драка испортила финал Кубка России.

Футболистов провоцируют в каждом матче, говорят разное, пинают и толкают. Не нужно драться. Когда толкнули Фернандеша, он мог просто упасть, и тогда соперник получил бы красную карточку. Игрок бы ушел с поля, и ничего бы дальше не было. Вся ситуация не красит ни российский футбол, ни наших футболистов.

Комитет по этике должен разобрать слова Романа Павлюченко. Не знаю, что у нападающего происходит в последнее время в жизни, но он слишком часто выходит из себя. В матче с «Зенитом» вспылил, теперь еще раз. Если ты футболист высокого уровня, то ты должен следить за своим языком, за своим имиджем и имиджем клуба. Может, в «Урале» так принято? Но мне кажется, что такие слова не красят ни футболиста, ни его команду. Это говорит о его невоспитанности и необразованности. Это слишком грубо», — сказал Булыкин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Кубок Локомотив Урал Павлюченко Роман Булыкин Дмитрий
Комментарии (4)
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опус 2
1493807282
Согласен на 110% !
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alexogeo03
1493808411
Павлюк неприятно удивил в последнее время - вот кто точно истеричка конченная.. Ари делал все правильно (я не топлю за Локо, я топлю за Ростов) - Фидлер возомнил себя тафгаем, благо ростом вышел. Так вот Ари показал, что и на шкафов найдется управа..
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nik55
1493810631
нужно было не оскорблять а дать по шее
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