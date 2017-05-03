Булыкин: «Слова Павлюченко говорят о его невоспитанности и необразованности»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал инцидент с дракой в концовке финального матча Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» (2:0). Булыкин также заявил, что нападающий екатеринбургской команды Роман Павлюченко поступил неправильно, оскорбив после игры форварда железнодорожников Ари.

«Такая драка на поле никуда не годится, особенно когда бьют из-за спины. Уверен, что КДК РФС внимательно рассмотрит все события на поле. Мне кажется, что эта драка испортила финал Кубка России.

Футболистов провоцируют в каждом матче, говорят разное, пинают и толкают. Не нужно драться. Когда толкнули Фернандеша, он мог просто упасть, и тогда соперник получил бы красную карточку. Игрок бы ушел с поля, и ничего бы дальше не было. Вся ситуация не красит ни российский футбол, ни наших футболистов.

Комитет по этике должен разобрать слова Романа Павлюченко. Не знаю, что у нападающего происходит в последнее время в жизни, но он слишком часто выходит из себя. В матче с «Зенитом» вспылил, теперь еще раз. Если ты футболист высокого уровня, то ты должен следить за своим языком, за своим имиджем и имиджем клуба. Может, в «Урале» так принято? Но мне кажется, что такие слова не красят ни футболиста, ни его команду. Это говорит о его невоспитанности и необразованности. Это слишком грубо», — сказал Булыкин.