Павлюченко: «Ари – хороший футболист, но вести себя как г***о нельзя»

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко еще раз прокомментировал ситуацию с дракой во время финала Кубка России против «Локомотива» (0:2). В предыдущем интервью россиянин нецензурно выразился в адрес нападающего московского клуба Ари.

– Ваши слова в микст-зоне – что это было?

– А вы посмотрите видео! Считаю, у этого человека надо забрать кубковую медаль и вообще выгнать из страны за такие вещи. Дисквалифицировать его пожизненно. Вот и все, понятно?

– Но вы назвали его…

– Я, конечно, перегорел! Напишите – г***о. Понимаю, хороший футболист, но вести себя как г***о нельзя. Вот и все. Он просто взял и ударил человека сзади по голове. Наказать за это надо. Пускай в Бразилию летит тогда.

– Эпизод начался с Фернандеша, что-то сказавшего Фидлеру – что именно?

– Не знаю, что он говорил. Я говорю именно об Ари, вот и все. Ему еще надо игр 15 дать, чтобы не играл вообще. Так делать нельзя. Можно говорить словами, но руку поднимать не имеет права, кто он такой? Приехал в Россию и качает свои права! Так и напишите – он поступил, как г***о. Вот и все. До этого сказал грубо, но мне жалко Артема Фидлера, на которого он напал сзади и начал бить по голове. Кто он такой вообще? Пускай приедет в Екатеринбург и руки распустит, если он такой резкий.

Павлюченко выступал за «Локомотив» с 2012 по 2015 год.