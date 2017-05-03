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  • Павлюченко: «Ари – хороший футболист, но вести себя как г***о нельзя»

Павлюченко: «Ари – хороший футболист, но вести себя как г***о нельзя»

3 мая 2017, 00:53
13

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко еще раз прокомментировал ситуацию с дракой во время финала Кубка России против «Локомотива» (0:2). В предыдущем интервью россиянин нецензурно выразился в адрес нападающего московского клуба Ари.

– Ваши слова в микст-зоне – что это было?

– А вы посмотрите видео! Считаю, у этого человека надо забрать кубковую медаль и вообще выгнать из страны за такие вещи. Дисквалифицировать его пожизненно. Вот и все, понятно?

– Но вы назвали его…

– Я, конечно, перегорел! Напишите – г***о. Понимаю, хороший футболист, но вести себя как г***о нельзя. Вот и все. Он просто взял и ударил человека сзади по голове. Наказать за это надо. Пускай в Бразилию летит тогда.

– Эпизод начался с Фернандеша, что-то сказавшего Фидлеру – что именно?

– Не знаю, что он говорил. Я говорю именно об Ари, вот и все. Ему еще надо игр 15 дать, чтобы не играл вообще. Так делать нельзя. Можно говорить словами, но руку поднимать не имеет права, кто он такой? Приехал в Россию и качает свои права! Так и напишите – он поступил, как г***о. Вот и все. До этого сказал грубо, но мне жалко Артема Фидлера, на которого он напал сзади и начал бить по голове. Кто он такой вообще? Пускай приедет в Екатеринбург и руки распустит, если он такой резкий.

Павлюченко выступал за «Локомотив» с 2012 по 2015 год.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Локомотив Урал Павлюченко Роман Ари
Комментарии (13)
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xColaz
1493763177
Строго, но здраво и по делу
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hunter-0007
1493765478
жестко....но ари и правда поступил как г....но.
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Zubo
1493767955
О, да ? А как ты себя вёл в Питере ?
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опус 2
1493777168
А Павлюченко играл что ли !? Я его на поле ,вообще ,не видел .Думал так и остался в запасе !
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Drezden85
1493782441
Все по делу! департировать обезьянку!
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алекс88
1493788614
Чтож рома сам то по лысой башке не настучал этому недотепе
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giluxa1963
1493792554
я понимаю проигрывать обидно но начал все Фидлер
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docndoc
1493805299
"Такую личную неприязнь к нему испытываю, что даже кушать не могу!" ))))
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alp
1493833433
а чо. правильно все сказал
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