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    Павлюченко: «Ари – хороший футболист, но вести себя как г***о нельзя»

    Нападающий «Урала» Роман Павлюченко еще раз прокомментировал ситуацию с дракой во время финала Кубка России против «Локомотива» (0:2). В предыдущем интервью россиянин нецензурно выразился в адрес нападающего московского клуба Ари.

    – Ваши слова в микст-зоне – что это было?

    – А вы посмотрите видео! Считаю, у этого человека надо забрать кубковую медаль и вообще выгнать из страны за такие вещи. Дисквалифицировать его пожизненно. Вот и все, понятно?

    – Но вы назвали его…

    – Я, конечно, перегорел! Напишите – г***о. Понимаю, хороший футболист, но вести себя как г***о нельзя. Вот и все. Он просто взял и ударил человека сзади по голове. Наказать за это надо. Пускай в Бразилию летит тогда.

    – Эпизод начался с Фернандеша, что-то сказавшего Фидлеру – что именно?

    – Не знаю, что он говорил. Я говорю именно об Ари, вот и все. Ему еще надо игр 15 дать, чтобы не играл вообще. Так делать нельзя. Можно говорить словами, но руку поднимать не имеет права, кто он такой? Приехал в Россию и качает свои права! Так и напишите – он поступил, как г***о. Вот и все. До этого сказал грубо, но мне жалко Артема Фидлера, на которого он напал сзади и начал бить по голове. Кто он такой вообще? Пускай приедет в Екатеринбург и руки распустит, если он такой резкий.

    Павлюченко выступал за «Локомотив» с 2012 по 2015 год.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.05.2017 00:53
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +11234

      alp 3 мая 2017, 20:43

      а чо. правильно все сказал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2439

      docndoc 3 мая 2017, 12:54

      "Такую личную неприязнь к нему испытываю, что даже кушать не могу!" ))))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 3 мая 2017, 09:22

      я понимаю проигрывать обидно но начал все Фидлер

      0
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      ...
      Рейтинг: +107

      Efenval777 > giluxa1963 3 мая 2017, 10:53

      согласен, причем что то было связанно с расизмом)) как мне кажется....не с проста фарфан, фернандеш, ари были замешаны....

      0
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      ...
      Рейтинг: +107

      Efenval777 > giluxa1963 3 мая 2017, 10:54

      или как минимум в это раздуется всё...не верю просто в совпадение...да ещё такие щас слова и от читателей про него....вы же не знаете что там было...

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 3 мая 2017, 08:16

      Чтож рома сам то по лысой башке не настучал этому недотепе

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +179

      Drezden85 3 мая 2017, 06:34

      Все по делу! департировать обезьянку!

      3
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      Рейтинг: +988

      опус 2 3 мая 2017, 05:06

      А Павлюченко играл что ли !? Я его на поле ,вообще ,не видел .Думал так и остался в запасе !

      -1
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      ...
      Рейтинг: +806

      plehanov6 > опус 2 3 мая 2017, 14:17

      При чем здесь играл Пава или нет? Речь совсем о другом. Или ты плоховато перевариваешь прочитанное?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 3 мая 2017, 02:32

      О, да ? А как ты себя вёл в Питере ?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +600

      dimar > Zubo 3 мая 2017, 02:56

      а что он сделал в Питере?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      hunter-0007 3 мая 2017, 01:51

      жестко....но ари и правда поступил как г....но.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 3 мая 2017, 01:12

      Строго, но здраво и по делу

      3
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