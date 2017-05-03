Роналду – первый автор хет-трика в полуфинале Лиги чемпионов за четыре года

В первой встрече полуфинальной стадии Лиги чемпионов «Реал» разгромил «Атлетико» со счетом 3:0. Все голы на свой счет записал нападающий Криштиану Роналду.

31-летний португалец стал первым автором трех голов в матче 1/2 финала турнира за четыре года. Последний хет-трик датирован апрелем 2013 года – нападающий «Боруссии» Роберт Левандовски забил три гола в ворота «сливочных» (3:1). В июле 2014 года поляк перешел в «Баварию».

Последний гол в матче на «Сантьяго Бернабеу» стал для португальца гол стал 35-м в 42-х играх всех турниров в нынешнем сезоне. Футболист также отдал 12 голевых передач.