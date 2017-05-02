«Монако» требует у «Баварии» 130 миллионов за Мбаппе

«Бавария» интересуется нападающим «Монако» Килианом Мбаппе. Немецкое издание TZ со ссылкой на The Times сообщает о том, что французский клуб просит за игрока 130 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 18-летний Мбаппе забил 24 гола и отдал 11 результативных передач в 38-ми играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро. «Монако» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. Ранее дядя форварда назвал список клубов, которые претендуют на футболиста.

3-го мая команда Леонарду Жардима сыграет против «Ювентуса» в первом матче полуфинальной стадии Лиги чемпионов.