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    «Монако» требует у «Баварии» 130 миллионов за Мбаппе

    «Бавария» интересуется нападающим «Монако» Килианом Мбаппе. Немецкое издание TZ со ссылкой на The Times сообщает о том, что французский клуб просит за игрока 130 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне 18-летний Мбаппе забил 24 гола и отдал 11 результативных передач в 38-ми играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро. «Монако» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. Ранее дядя форварда назвал список клубов, которые претендуют на футболиста.

    3-го мая команда Леонарду Жардима сыграет против «Ювентуса» в первом матче полуфинальной стадии Лиги чемпионов.

    Источник: TZ

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    02.05.2017 19:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 2 мая 2017, 19:51

      Бавария конечно богатый клуб, но далеко не дураки. Брать несостоявшегося еще пиздюка за 130 лямов - это финиш. Тех же Роналду и Бейла если купили за большие деньги, то те уже сложившиеся звезды были.

      5
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 2 мая 2017, 19:51

      Как можно оценивать в 10 а требовать 130...откуда вообще эти 10 млн взяли

      1
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 2 мая 2017, 19:43

      Даже 30 миллионов за него много

      -1
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 2 мая 2017, 19:28

      '( о_О )'

      0
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