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    Дядя Мбаппе сообщил, что форвард может перейти в «Ювентус», «Манчестер Сити», «Реал», «Барселону» или «ПСЖ»

    Пьер Мбаппе, дядя нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, сообщил о том, где в будущем может продолжить карьеру 18-летний игрок.

    «Килиан каждую неделю смотрит матчи с участием «Ювентуса», «Челси», «Реала», «Барселоны»... Возможен ли его переход в один из этих клубов в будущем? Да. «Ювентус», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «ПСЖ», «Барселона». В будущем мы все оценим, но вы никогда не знаете, что может произойти в футболе.

    В настоящий момент мой племянник играет в отличной команде. Когда настанет время, мы в семье сделаем выбор», – сказал Пьер Мбаппе.

    Действующий контракт француза с монегасками рассчитан до июня 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 38 поединков, записав в свой актив 24 мяча и 11 голевых передач.

    Источник: Calciomercato

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    02.05.2017 12:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 3 мая 2017, 10:04

      Пока не скажут все родственники Мбаппе куда он может перейти , то говорить РАНО

      0
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    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 2 мая 2017, 18:33

      а нельзя ли поточнее, не набивая племяннику цену?! ))

      0
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      Рейтинг: +8

      L.A. 2 мая 2017, 13:57

      Если хочет играть то надо оставаться или переходить в Юве

      2
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    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 2 мая 2017, 13:16

      Я ещё могу десяток клубов добавить)

      -1
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      Рейтинг: +628

      somn 2 мая 2017, 13:13

      А что думает по этому поводу тётя Мбаппе?

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 2 мая 2017, 13:04

      Тут и так ясно,любой европейский гранд будет рад его видеть в своей команде ...

      1
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 2 мая 2017, 12:46

      я бы тоже смотрел каждую неделю "Ювентус", "Челси", "Реал", но у нас МатчТВ

      2
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 > Hala Madrid 2 мая 2017, 13:41

      скажи спасибо хоть"МАТЧ"" появился ,по РОССИИИ2 и этого раньше не показывали все на НТВ+ за деньги

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