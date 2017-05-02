Дядя Мбаппе сообщил, что форвард может перейти в «Ювентус», «Манчестер Сити», «Реал», «Барселону» или «ПСЖ»

Пьер Мбаппе, дядя нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, сообщил о том, где в будущем может продолжить карьеру 18-летний игрок.

«Килиан каждую неделю смотрит матчи с участием «Ювентуса», «Челси», «Реала», «Барселоны»... Возможен ли его переход в один из этих клубов в будущем? Да. «Ювентус», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «ПСЖ», «Барселона». В будущем мы все оценим, но вы никогда не знаете, что может произойти в футболе.

В настоящий момент мой племянник играет в отличной команде. Когда настанет время, мы в семье сделаем выбор», – сказал Пьер Мбаппе.

Действующий контракт француза с монегасками рассчитан до июня 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 38 поединков, записав в свой актив 24 мяча и 11 голевых передач.