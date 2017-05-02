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  • Кураньи: «Кокорину, Смолову и Дзагоеву пришло время брать ответственность на себя и вести сборную России за собой»

Кураньи: «Кокорину, Смолову и Дзагоеву пришло время брать ответственность на себя и вести сборную России за собой»

2 мая 2017, 14:51
10

Экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи считает, что сборная России имеет шансы на завоевание третьего места на Кубке конфедераций, однако для этого нужно привлечь талантливых игроков и сохранить баланс между молодыми и опытными футболистами. Также, по его мнению, форвардам национальной команды Федору Смолову и Александру Кокорину, а также полузащитнику Алану Дзагоеву уже пора взять на себя бремя лидерства и повести сборную за собой.

«Черчесов принял сборную не в самый простой для нее период. Ему пришлось сделать много перестановок. По сути, команда проходит этап становления, так же как Германия в 2005-м.

Если удастся подтянуть талантливых ребят, сохранив при этом баланс между опытными игроками и молодыми, то, возможно, России тоже удастся занять третье место, как и нам 12 лет назад. Но не стоит давить на парней, пусть просто покажут хороший футбол и почувствуют атмосферу турнира, чтобы через год предстать по-настоящему боеспособной командой.

Когда я играл в России, Кокорин, Смолов и Дзагоев всегда воспринимались как талантливая молодежь. Мне кажется, парням уже хватит ходить в подающих надежды. Пришло время брать ответственность на себя и вести команду за собой. Кубок Конфедераций – это шанс для них стать лидерами сборной и набраться опыта, чтобы показать достойный результат на Чемпионате мира. Все трое, считаю, способны показать себя. У Кокорина не самый простой сезон в «Зените», но это вовсе не значит, что он не сумеет проявить себя в сборной», – сказал Кураньи.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Сборная России сыграет в одной группе с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией.

Источник: ФИФА
Кубок конфедераций Россия Смолов Федор Кураньи Кевин Дзагоев Алан Кокорин Александр
Комментарии (10)
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Liverpool#krasnodar
1493726777
Из группы не выйдут
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bset
1493726909
Россия в 2017 - это Германия в 2005? Значит в 2026 возьмем ЧМ? Что-то с трудом верится...
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1493727773
только не Кокорин!!!
Ответить
REAL1902
1493729173
Если сборную за собой поведет Кокорин, то дальше ночных клубов сборная не уйдет.
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yellowbess
1493730121
Ну уж кто-кто, но только не Кокора)
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Поль
1493732401
Вести по встречке?!)
Ответить
momwig_
1493734631
Мне даже страшновато представить, куда Кокорин может "за собой" сводить сборную России... Да и Смолов с Дзагоевым игроки весьма средние по нормальное мерке. Алан как-то остановился и перестал развиваться, а Смолов... ну, наверное, это его потолок.
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filosof sparty
1493734966
Смолов, Дзагоев-Да, но Кокорин!?)) Его фамилия с ответственностью никак не отождествляется!!!!
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dddolphin
1493738845
#Мне кажется, парням уже хватит ходить в подающих надежды.# © Кокорин это тоже понял, только наоборот.
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Mahone
1493951671
Кто сказал,что они помогут,разве что Дзагоев!!!!!!!!
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