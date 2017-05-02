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    Кураньи: «Кокорину, Смолову и Дзагоеву пришло время брать ответственность на себя и вести сборную России за собой»

    Экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи считает, что сборная России имеет шансы на завоевание третьего места на Кубке конфедераций, однако для этого нужно привлечь талантливых игроков и сохранить баланс между молодыми и опытными футболистами. Также, по его мнению, форвардам национальной команды Федору Смолову и Александру Кокорину, а также полузащитнику Алану Дзагоеву уже пора взять на себя бремя лидерства и повести сборную за собой.

    «Черчесов принял сборную не в самый простой для нее период. Ему пришлось сделать много перестановок. По сути, команда проходит этап становления, так же как Германия в 2005-м.

    Если удастся подтянуть талантливых ребят, сохранив при этом баланс между опытными игроками и молодыми, то, возможно, России тоже удастся занять третье место, как и нам 12 лет назад. Но не стоит давить на парней, пусть просто покажут хороший футбол и почувствуют атмосферу турнира, чтобы через год предстать по-настоящему боеспособной командой.

    Когда я играл в России, Кокорин, Смолов и Дзагоев всегда воспринимались как талантливая молодежь. Мне кажется, парням уже хватит ходить в подающих надежды. Пришло время брать ответственность на себя и вести команду за собой. Кубок Конфедераций – это шанс для них стать лидерами сборной и набраться опыта, чтобы показать достойный результат на Чемпионате мира. Все трое, считаю, способны показать себя. У Кокорина не самый простой сезон в «Зените», но это вовсе не значит, что он не сумеет проявить себя в сборной», – сказал Кураньи.

    Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Сборная России сыграет в одной группе с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией.

    Источник: ФИФА

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    02.05.2017 14:51
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 5 мая 2017, 05:34

      Кто сказал,что они помогут,разве что Дзагоев!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 2 мая 2017, 18:27

      #Мне кажется, парням уже хватит ходить в подающих надежды.# ©
      Кокорин это тоже понял, только наоборот.

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 2 мая 2017, 17:22

      Смолов, Дзагоев-Да, но Кокорин!?)) Его фамилия с ответственностью никак не отождествляется!!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 2 мая 2017, 17:17

      Мне даже страшновато представить, куда Кокорин может "за собой" сводить сборную России... Да и Смолов с Дзагоевым игроки весьма средние по нормальное мерке. Алан как-то остановился и перестал развиваться, а Смолов... ну, наверное, это его потолок.

      0
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      Рейтинг: +498

      Поль 2 мая 2017, 16:40

      Вести по встречке?!)

      0
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      Рейтинг: +66

      yellowbess 2 мая 2017, 16:02

      Ну уж кто-кто, но только не Кокора)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      REAL1902 2 мая 2017, 15:46

      Если сборную за собой поведет Кокорин, то дальше ночных клубов сборная не уйдет.

      2
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 2 мая 2017, 15:22

      только не Кокорин!!!

      3
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      Рейтинг: +24996

      bset 2 мая 2017, 15:08

      Россия в 2017 - это Германия в 2005? Значит в 2026 возьмем ЧМ? Что-то с трудом верится...

      2
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar 2 мая 2017, 15:06

      Из группы не выйдут

      0
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