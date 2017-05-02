Кураньи: «Кокорину, Смолову и Дзагоеву пришло время брать ответственность на себя и вести сборную России за собой»

Экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи считает, что сборная России имеет шансы на завоевание третьего места на Кубке конфедераций, однако для этого нужно привлечь талантливых игроков и сохранить баланс между молодыми и опытными футболистами. Также, по его мнению, форвардам национальной команды Федору Смолову и Александру Кокорину, а также полузащитнику Алану Дзагоеву уже пора взять на себя бремя лидерства и повести сборную за собой.

«Черчесов принял сборную не в самый простой для нее период. Ему пришлось сделать много перестановок. По сути, команда проходит этап становления, так же как Германия в 2005-м.

Если удастся подтянуть талантливых ребят, сохранив при этом баланс между опытными игроками и молодыми, то, возможно, России тоже удастся занять третье место, как и нам 12 лет назад. Но не стоит давить на парней, пусть просто покажут хороший футбол и почувствуют атмосферу турнира, чтобы через год предстать по-настоящему боеспособной командой.

Когда я играл в России, Кокорин, Смолов и Дзагоев всегда воспринимались как талантливая молодежь. Мне кажется, парням уже хватит ходить в подающих надежды. Пришло время брать ответственность на себя и вести команду за собой. Кубок Конфедераций – это шанс для них стать лидерами сборной и набраться опыта, чтобы показать достойный результат на Чемпионате мира. Все трое, считаю, способны показать себя. У Кокорина не самый простой сезон в «Зените», но это вовсе не значит, что он не сумеет проявить себя в сборной», – сказал Кураньи.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Сборная России сыграет в одной группе с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией.