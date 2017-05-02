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    Глушаков: «На первых порах Каррера говорил: «Если не хотите тренироваться – уходите с поля, не мешайте другим»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о главном тренере команды Массимо Каррере, а также рассказал, что в первое время итальянский специалист был недоволен подходом футболистов к его тренировочному процессу.

    – Карреру считают крутым мотиватором. Он может перед важной игрой включить нарезки из «Гладиатора», как Гвардиола?

    – Каррера по жизни интеллигентный, а в плане мотивации он просто говорит правильные вещи. Перед игрой с «Зенитом» вспомнил интервью Данни, который сказал, что «Зенит» должен живьем съесть игроков «Спартака». Но это в конце было, а так он сказал, что мы играем дома и должны побеждать.

    – А что было после 0:4 от «Крыльев»?

    – Ничего такого – помолчали, сказали, что готовимся дальше – и поехали. В перерыве тоже разноса не было.

    – В каких ситуациях Каррера может проявить эмоции?

    – Первое время он не был доволен тем, как мы тренируемся. Мы же к другой интенсивности привыкли. А он говорил: «Если не хотите тренироваться – уходите с поля, не мешайте другим». После проигрыша в Хабаровске, когда у нас началась неудачная серия, сам чуть не ушел с тренировки – так переживал!

    Вообще, в головах футболистов все переломил вылет из Лиги Европы, когда болельщики разозлились. Каррера тогда грамотно построил тренировочный процесс. Мы играли на фоне усталости и за счет этого набрали форму, которой хватило до зимы.

    – Сегодняшний «Спартак» называют командой не только Карреры, но и Романа Пилипчука. Что именно он делает?

    – Разбирает наших соперников, анализирует, как они играют. Вместе с Каррерой подсказывает, какие зоны надо взламывать. Перед «Зенитом», например, они говорили, что Эрнани сильно бьет по воротам. Показали статистику, а потом включили видео – все удары выше ворот! Один раз только попал! Ничего не наговариваю, так и было.

    Еще говорили, что Данни может отходить назад, чтобы принимать мяч и разыгрывать атаки. Что он может смещаться в центр, и тогда у «Зенит» получает преимущество в центре поля. Просили крайних хавов заужать игру. Плюс мы тоже смотрели, куда Зобнина ставить – на левый край под Смольникова или направо. Смольников же очень быстрый.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Глушаков провел 21 матч, отметившись шестью голами и двумя результативными передачами. После 26-ти туров красно-белые возглавляют турнирную таблицу, опережая «Зенит» на восемь очков.

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.05.2017 14:13
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +130

      Бульба 2 мая 2017, 17:20

      Вперёд,Спартак

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 2 мая 2017, 17:17

      нужно уходить не с поля а с команды

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 2 мая 2017, 16:52

      итальянец, а этого не отнять, вязкий тягучий футбол, с красивыми голами, что в принципе и появилось у КБ. большое ему спасибо

      3
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    • ...
      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 2 мая 2017, 15:54

      Глушаков в этом сезоне настоящий Капитан, его 4 гола стали победными тоесть +12 очков -)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 2 мая 2017, 15:21

      А многие сомневались вообще.. мол он не тренер, тем более не главный. А в итоге всё сложилось удачно!)

      5
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 2 мая 2017, 14:56

      Хороший тренер

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 мая 2017, 14:42

      Каррера хороший тренер и он приведет вас к чемпионству.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +73

      Roman Viktorovich 2 мая 2017, 14:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Надо было тебе уйти) Глядишь Спартак и чемпионом не был бы)

      -8
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      Рейтинг: +6913

      батог > Roman Viktorovich 2 мая 2017, 18:44

      Ты что там куришь?

      0
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      Рейтинг: +73

      Roman Viktorovich > батог 2 мая 2017, 18:49

      Куришь ты! Я все написал правильно, не было бы Глушакова, Спартак не был бы чемпионом скорее всего!Че те надо?Доебаться хочется?

      -1
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 > батог 2 мая 2017, 19:54

      Оно курит КУЙ)

      0
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      Рейтинг: +73

      Roman Viktorovich > Kotofey75 2 мая 2017, 21:12

      Оно,это я?Ублюдок ты тупой! Я тебя не трогаю, и ты меня не трогай мразь

      -1
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      Рейтинг: +73

      Roman Viktorovich > Kotofey75 2 мая 2017, 21:16

      Ути пути))))минус поставил!ну похлопай в ладошки))дитя малое

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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 > Roman Viktorovich 2 мая 2017, 21:17

      Ты правО)) "Оно" это ты... А чего хамло такое? Куев обкурилось?

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      Рейтинг: +73

      Roman Viktorovich > Kotofey75 2 мая 2017, 21:19

      Хамло это ты!Тупой подросток)))Тупые оскорбления и цепляния,ваша черта

      -1
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