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  • Глушаков: «На первых порах Каррера говорил: «Если не хотите тренироваться – уходите с поля, не мешайте другим»

Глушаков: «На первых порах Каррера говорил: «Если не хотите тренироваться – уходите с поля, не мешайте другим»

2 мая 2017, 14:13
15

Капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о главном тренере команды Массимо Каррере, а также рассказал, что в первое время итальянский специалист был недоволен подходом футболистов к его тренировочному процессу.

– Карреру считают крутым мотиватором. Он может перед важной игрой включить нарезки из «Гладиатора», как Гвардиола?

– Каррера по жизни интеллигентный, а в плане мотивации он просто говорит правильные вещи. Перед игрой с «Зенитом» вспомнил интервью Данни, который сказал, что «Зенит» должен живьем съесть игроков «Спартака». Но это в конце было, а так он сказал, что мы играем дома и должны побеждать.

– А что было после 0:4 от «Крыльев»?

– Ничего такого – помолчали, сказали, что готовимся дальше – и поехали. В перерыве тоже разноса не было.

– В каких ситуациях Каррера может проявить эмоции?

– Первое время он не был доволен тем, как мы тренируемся. Мы же к другой интенсивности привыкли. А он говорил: «Если не хотите тренироваться – уходите с поля, не мешайте другим». После проигрыша в Хабаровске, когда у нас началась неудачная серия, сам чуть не ушел с тренировки – так переживал!

Вообще, в головах футболистов все переломил вылет из Лиги Европы, когда болельщики разозлились. Каррера тогда грамотно построил тренировочный процесс. Мы играли на фоне усталости и за счет этого набрали форму, которой хватило до зимы.

– Сегодняшний «Спартак» называют командой не только Карреры, но и Романа Пилипчука. Что именно он делает?

– Разбирает наших соперников, анализирует, как они играют. Вместе с Каррерой подсказывает, какие зоны надо взламывать. Перед «Зенитом», например, они говорили, что Эрнани сильно бьет по воротам. Показали статистику, а потом включили видео – все удары выше ворот! Один раз только попал! Ничего не наговариваю, так и было.

Еще говорили, что Данни может отходить назад, чтобы принимать мяч и разыгрывать атаки. Что он может смещаться в центр, и тогда у «Зенит» получает преимущество в центре поля. Просили крайних хавов заужать игру. Плюс мы тоже смотрели, куда Зобнина ставить – на левый край под Смольникова или направо. Смольников же очень быстрый.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Глушаков провел 21 матч, отметившись шестью голами и двумя результативными передачами. После 26-ти туров красно-белые возглавляют турнирную таблицу, опережая «Зенит» на восемь очков.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Каррера Массимо
Комментарии (15)
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Roman Viktorovich
1493723906
Надо было тебе уйти) Глядишь Спартак и чемпионом не был бы)
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Диктор
1493725351
Каррера хороший тренер и он приведет вас к чемпионству.
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айор балдёжник
1493726205
Хороший тренер
Ответить
Д Альбертини
1493727670
А многие сомневались вообще.. мол он не тренер, тем более не главный. А в итоге всё сложилось удачно!)
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SnoopiDu
1493729661
Глушаков в этом сезоне настоящий Капитан, его 4 гола стали победными тоесть +12 очков -)))
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NEON-SM
1493733151
итальянец, а этого не отнять, вязкий тягучий футбол, с красивыми голами, что в принципе и появилось у КБ. большое ему спасибо
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nik55
1493734662
нужно уходить не с поля а с команды
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Бульба
1493734854
Вперёд,Спартак
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