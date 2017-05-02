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    Нигматуллин пожелал Медведеву замахнуться на еще один его рекорд

    Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поздравил с рекордной «сухой» серией вратаря «Ростова» Никиту Медведева. Он также пожелал ему замахнуться на еще один свой уникальный рекорд.

    «Поздравляю Медведева с тем, что он побил мой рекорд. К сожалению, они для того и существуют, чтобы их бить. Когда-то я побил рекорд Пчельникова, сейчас побили мой, 17 лет он держался. Свой рекорд я любил, а теперь буду любить свое второе место.

    Но остался мой уникальный момент: никто из вратарей не признавался лучшим футболистом страны. Поэтому желаю Медведеву замахнуться и на этот титул тоже», – сказал Нигматуллин.

    Напомним, Никита Медведев побил достижение экс-голкипера «Локомотива» Руслана Нигматуллина по длительности серии без пропущенных голов. В 1999 году бывший игрок сборной России установил рекорд в 939 минут. В нынешнем сезоне 22-летний Медведев принял участие в 18-ти матчах команды Ивана Данильянца. Россиянин перешел в «Ростов» в феврале 2016 года из ижевского «Зенита».

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.05.2017 09:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 мая 2017, 12:45

      не уже ли Акинфеев ни разу не был лучшим даже удивительно просто не слежу за этим особенно в последнее время их стало столько номинаций порой не уследишь

      2
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      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА > vvv246 2 мая 2017, 15:39

      -Лодыгин да,но не Акинфеев

      2
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      Рейтинг: +395

      meiram 2 мая 2017, 12:43

      Желаю от всей души получить Медведеву титул лучшего вратаря сборной России, а потом Европы и мира!

      2
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      Рейтинг: +253

      Абырвалг. 2 мая 2017, 11:05

      Это побить труднее,только повторить.

      8
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 2 мая 2017, 09:59


      Нигма - красавец, свалил на пике и не ноет!

      6
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