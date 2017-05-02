Нигматуллин пожелал Медведеву замахнуться на еще один его рекорд

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поздравил с рекордной «сухой» серией вратаря «Ростова» Никиту Медведева. Он также пожелал ему замахнуться на еще один свой уникальный рекорд.

«Поздравляю Медведева с тем, что он побил мой рекорд. К сожалению, они для того и существуют, чтобы их бить. Когда-то я побил рекорд Пчельникова, сейчас побили мой, 17 лет он держался. Свой рекорд я любил, а теперь буду любить свое второе место.

Но остался мой уникальный момент: никто из вратарей не признавался лучшим футболистом страны. Поэтому желаю Медведеву замахнуться и на этот титул тоже», – сказал Нигматуллин.

Напомним, Никита Медведев побил достижение экс-голкипера «Локомотива» Руслана Нигматуллина по длительности серии без пропущенных голов. В 1999 году бывший игрок сборной России установил рекорд в 939 минут. В нынешнем сезоне 22-летний Медведев принял участие в 18-ти матчах команды Ивана Данильянца. Россиянин перешел в «Ростов» в феврале 2016 года из ижевского «Зенита».