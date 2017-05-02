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    Гальтье решил покинуть «Сент-Этьен» после девяти лет работы

    Главный тренер «Сент-Этьена» Кристоф Гальтье принял решение оставить свой пост после окончания текущего сезона. На днях 50-летний специалист сообщил о своем решении всему тренерскому штабу и начал переговоры с руководством о расторжении контракта. Стоит отметить, что его действующее соглашение с клубом рассчитано до середины 2018 года. Он перебрался в стан зеленых в ноябре 2008 года.

    В текущем сезоне «Сент-Этьен» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице французской Лиги 1, рискуя остаться без еврокубков по итогам сезона.

    Источник: L' Equipe

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    02.05.2017 08:33
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