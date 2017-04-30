Таски: «Не веду переговоров с турецкими клубами. Мы близки к тому, чтобы выиграть чемпионат России и будем играть в Лиге чемпионов»

После победы над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура РФПЛ защитник «Спартака» Сердар Таски опроверг информацию о своем уходе.

«С турецкими клубами переговоров не веду. Мне нравится в «Спартаке». Мы близки к тому, чтобы стать чемпионами. И в следующем году будем играть в Лиге чемпионов», – цитирует 30-летнего футболиста корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

Таски перешел в «Спартак» в августе 2013 года из «Штуттгарта» за 2 миллиона евро. В феврале 2016 года защитник был арендован «Баварией» на полгода, после чего вернулся в московский клуб. В нынешнем сезоне немец турецкого происхождения принял участие в 17-ти матчах команды Массимо Карреры, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось о том, что Таски согласился перейти в «Трабзонспор».