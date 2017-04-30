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  • Таски: «Не веду переговоров с турецкими клубами. Мы близки к тому, чтобы выиграть чемпионат России и будем играть в Лиге чемпионов»

Таски: «Не веду переговоров с турецкими клубами. Мы близки к тому, чтобы выиграть чемпионат России и будем играть в Лиге чемпионов»

30 апреля 2017, 22:10
8

После победы над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура РФПЛ защитник «Спартака» Сердар Таски опроверг информацию о своем уходе.

«С турецкими клубами переговоров не веду. Мне нравится в «Спартаке». Мы близки к тому, чтобы стать чемпионами. И в следующем году будем играть в Лиге чемпионов», – цитирует 30-летнего футболиста корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

Таски перешел в «Спартак» в августе 2013 года из «Штуттгарта» за 2 миллиона евро. В феврале 2016 года защитник был арендован «Баварией» на полгода, после чего вернулся в московский клуб. В нынешнем сезоне немец турецкого происхождения принял участие в 17-ти матчах команды Массимо Карреры, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось о том, что Таски согласился перейти в «Трабзонспор».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Таски Сердар
Комментарии (8)
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xColaz
1493579798
Молодец, что одумался)
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Диктор
1493581450
Таски неплохой игрок-пусть остается.
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Atom2020
1493581703
Что бы про Таски не говорили, лучше навряд ли Спартак найдет ... игроки сильнее не пойдут в наш чемпионат ... разменивать на кого-то такого же уровня смысла нет ... Сердар уже вроде прижился в команде ... по сему нужно стараться сохранить в команде, если конечно цену набивать сильно не будет ... да и смысл переходить в 30 лет в другую команду и что-то там доказывать еще ... при условии что Спартак одной ногой уже в Лиге Чемпионов ...
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EFR
1493582263
и мы ждем спартак с лиге чемптонов!!!!
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DZHEK_VOROBEY1987
1493589393
Надо усилиться Спартаку перед новым сезоном и лигой чемпионов.
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