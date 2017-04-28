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Таски дал согласие на переход в «Трабзонспор»

28 апреля 2017, 10:42
10

Защитник «Спартака» Сердар Таски в ближайшее межсезонье станет игроком «Трабзонспора», сообщает Fanatik. Он дал свое согласие на такой переход. Турецкому клубу футболист достанется бесплатно, так как его контракт с красно-белыми истекает в середине 2017 года, а о продлении стороны пока не могут договориться. Зарплата 30-летнего немецкого легионера составит 2,5 миллиона евро за сезон.

В текущем сезоне Таски провел 15 матчей в Премьер-лиге, в которых не отметился результативными действиями. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 4 миллиона евро.

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Трансферы Спартак Трабзонспор Таски Сердар
Комментарии (10)
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piligrim1986
1493366294
первый пошел.
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proekt
1493366488
Как то все равно... главное, чтобы кто то уровневый пришел...=) а ему удачи... + еще один титул, к немецкому заработает
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oyabun
1493369635
Невелика потеря. Результативных его косяков более чем достаточно на поле было. Вместо него Бокетти есть. А в перспективе хотелось бы, конечно центрального посильнее обоих найти, в обороне до сих пор у нас бардак. А Таски жаль - на понижение по классу команды и футбола идет.
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alexfilatov
1493370457
Как раз то чтоб ему нужно, немец, но турецкого происхождения, возраст уже приличный, лига не слабейшая, да и страна тёплая, это будет его место!
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АртурZaСМ
1493370476
Меня раздражают формулировки под подобного рода новостями "не отметился результативными действиями"... т. е. что совсем бесполезен был??? Это некорректно... под формулировку "результативные действия" попадают не только голы и голевые передачи. Редакторы немного вдумывайтесь в слова...
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Cosh18
1493371920
значат купят кого-нибудь хорошего
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Mahone
1495101296
Зря продают,но это жизнь!!!!!
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