Таски дал согласие на переход в «Трабзонспор»

Защитник «Спартака» Сердар Таски в ближайшее межсезонье станет игроком «Трабзонспора», сообщает Fanatik. Он дал свое согласие на такой переход. Турецкому клубу футболист достанется бесплатно, так как его контракт с красно-белыми истекает в середине 2017 года, а о продлении стороны пока не могут договориться. Зарплата 30-летнего немецкого легионера составит 2,5 миллиона евро за сезон.

В текущем сезоне Таски провел 15 матчей в Премьер-лиге, в которых не отметился результативными действиями. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 4 миллиона евро.

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