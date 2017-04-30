Радимов: «Ничья против «Сибири» в пользу конкурентов»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился эмоциями от матча 34-го тура ФНЛ против «Сибири» (1:1). По словам специалиста, сейчас идет очень тяжелая борьба в турнирной таблице

– Ничья в пользу конкурентов, наверное. Всегда хочется забить быстрый гол, и большую часть матча мы играли правильно: поведя в счете, перекрывали все зоны, давая «Сибири» создавать минимум моментов. К сожалению, допустили ошибку, в результате которой «Сибирь» сравняла счет, а в концовке могли выиграть, но защитник «Сибири» оказался не в нужном для нас месте и выбил мяч. Сейчас идет такая борьба в турнирной таблице, что никто не хочет терять очки.

– Погода сегодня была по-настоящему питерская...

– Знаю, что у вас позавчера было +28, но сейчас мне мама прислала фотографию – в Санкт-Петербурге идет снег. Так что погода была не совсем наша.

«Зенит-2 находится на 16-й строчке в турнирной таблице ФНЛ.