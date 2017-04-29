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  • Бузникин: «Каррера ничем не удивляет соперников, а игра «Спартака» достаточно предсказуема»

Бузникин: «Каррера ничем не удивляет соперников, а игра «Спартака» достаточно предсказуема»

29 апреля 2017, 17:46
10

Экс-нападающий «Спартака» Максим Бузникин считает, что ЦСКА может рассчитывать на победу над красно-белыми в матче 26-го тура РФПЛ по причине тактической гибкости своего главного тренера Виктора Гончаренко. Также футболист выразил мнение, что спартаковский наставник Массимо Каррера ничем не удивляет своих соперников, а игра «Спартака» достаточно предсказуема.

«Если смотреть объективно, то у ЦСКА не меньше шансов обыграть «Спартак». Потому что, на мой взгляд, Гончаренко более гибкий специалист, который способен преподнести Каррере сюрпризы. Итальянец ничем не удивляет соперников, и игра команды достаточно предсказуема. Он сильный мотиватор, хорошо заряжает команду и физически ее готовит, за счет чего «Спартак» большинство игр и вырывает. С учетом того, как соперники провели последние матчи, «Спартаку» бы не ошибиться в выборе тактики. Иначе выиграет ЦСКА.

Сейчас очень сильно прибавил Витиньо, игрок может уходить от нескольких футболистов. Да, возможная потеря Дзагоева может сказаться, но не решусь сказать, как построит игру Гончаренко. Поэтому сюрпризы могут быть – в этом и козырь ЦСКА.

Победы достаются «Спартаку» достаточно тяжело, и сейчас сказывается отсутствие двух нападающих. Как и то, в какой форме находится Промес – главная ударная сила команды. И результат матча во многом зависит от того, сможет ли Каррера преподнести ЦСКА сюрприз. Потому что армейцы в атаке играют более разнообразно.

В «Спартаке» хорошие сплоченный коллектив и атмосфера. Команда представляет собой практически единое целое, идет единение с болельщиками, и это соответствует спартаковскому духу. Но существуют явные проблемы в обороне, что является минусом команды, идет постоянный поиск оптимальных сочетаний центральных и крайних защитников. И команды, находящиеся в нижней части таблицы, создают довольно много моментов у ворот «Спартака». Оборона ЦСКА в этом плане действует понадежнее, но у «Спартака» хорошая атака», – сказал Бузникин.

Встреча ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 30 апреля, и начнется в 17:00 по московскому времени. После 25-ти туров красно-белые возглавляют турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая армейцев на семь очков.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Бузникин Максим Гончаренко Виктор Каррера Массимо
Комментарии (10)
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Atom2020
1493478796
Чо-то наплел про какие-то "сюрпризы", от которых результат матча зависит ... кто пересюрпризит, тот и молодец ... главное, оказывается, в футболе - удивить!
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erma
1493480012
Кутузов тоже ничем не удивил Наполеона, так как-то отсиделся за Москвой, но Наполеон потерял 90% армии - безо всякого удивления.
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levon_man
1493482599
Я не болею за Спартак, но зачем столько поносить Кареру? Или у тех, кто пишет вообще нет таланта тренера, или завидуют спокойному успеху красно-белых. Хотя скорее всего зависть перед иностранцем, который просто делает свое дело и не лезет в глупые дрязги.
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NEON-SM
1493483428
Каррера итальянец, если кто-то не понял, он уже всех тактически переиграл, 7 очков отрыв за 5 туров до конца. а у цска, кроме победы над ослабшим без чорлуки локомотивом похвастаться больше нечем. Витиньё блеснул пару раз, вратрь не пропускает, всё это ничего не значит. Завтра все увидят войну, Спартак как минимум не проиграет
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vladimir63
1493483812
Каррера сплотил команду ! ему респект ! а кто такой Бузникин ? суперигрок ?
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Mahone
1493484483
Просто команда поверила в себя и вкус побед,пришла уверенность,вот и результат
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кеша_КБ
1493485249
- думаю, завтра победит тот, кому это более необходимо!
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Dsergey
1493487319
Спасибо всем за комментарии, повеселили. Бузникин молодец, дал повод.
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Диктор
1493487679
Не в обиду-но слова идиота.
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Д Альбертини
1493542179
Ну Максимка загнул.. столько воды вылил)) все играют непредсказуемо, Только Спартак предсказуемо.. но почему тогда все идут в турнирной таблице ниже??? Да еще и отрыв имеется)
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