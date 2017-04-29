Бузникин: «Каррера ничем не удивляет соперников, а игра «Спартака» достаточно предсказуема»

Экс-нападающий «Спартака» Максим Бузникин считает, что ЦСКА может рассчитывать на победу над красно-белыми в матче 26-го тура РФПЛ по причине тактической гибкости своего главного тренера Виктора Гончаренко. Также футболист выразил мнение, что спартаковский наставник Массимо Каррера ничем не удивляет своих соперников, а игра «Спартака» достаточно предсказуема.

«Если смотреть объективно, то у ЦСКА не меньше шансов обыграть «Спартак». Потому что, на мой взгляд, Гончаренко более гибкий специалист, который способен преподнести Каррере сюрпризы. Итальянец ничем не удивляет соперников, и игра команды достаточно предсказуема. Он сильный мотиватор, хорошо заряжает команду и физически ее готовит, за счет чего «Спартак» большинство игр и вырывает. С учетом того, как соперники провели последние матчи, «Спартаку» бы не ошибиться в выборе тактики. Иначе выиграет ЦСКА.

Сейчас очень сильно прибавил Витиньо, игрок может уходить от нескольких футболистов. Да, возможная потеря Дзагоева может сказаться, но не решусь сказать, как построит игру Гончаренко. Поэтому сюрпризы могут быть – в этом и козырь ЦСКА.

Победы достаются «Спартаку» достаточно тяжело, и сейчас сказывается отсутствие двух нападающих. Как и то, в какой форме находится Промес – главная ударная сила команды. И результат матча во многом зависит от того, сможет ли Каррера преподнести ЦСКА сюрприз. Потому что армейцы в атаке играют более разнообразно.

В «Спартаке» хорошие сплоченный коллектив и атмосфера. Команда представляет собой практически единое целое, идет единение с болельщиками, и это соответствует спартаковскому духу. Но существуют явные проблемы в обороне, что является минусом команды, идет постоянный поиск оптимальных сочетаний центральных и крайних защитников. И команды, находящиеся в нижней части таблицы, создают довольно много моментов у ворот «Спартака». Оборона ЦСКА в этом плане действует понадежнее, но у «Спартака» хорошая атака», – сказал Бузникин.

Встреча ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 30 апреля, и начнется в 17:00 по московскому времени. После 25-ти туров красно-белые возглавляют турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая армейцев на семь очков.