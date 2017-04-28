Васин читал о финансовой стимуляции только в прессе

Защитник ЦСКА Виктор Васин признался, что не сталкивался в своей карьере с финансовой стимуляцией соперников. По его словам, о таком можно вычитать только в прессе. Напомним, что матч 26-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 30 апреля, в 17:00 по московскому времени.

– Смотрели матчи «Спартака» в этом сезоне кроме тех, в которых сами принимали участие?

– Приходилось, но скорее смотрел повторы опасных моментов и голов в новостях. Но не только игр «Спартака», естественно. С двумя детьми не так просто найти время на просмотр футбола по телевизору. Какие-то матчи удается посмотреть вечером – обычно это Лига чемпионов или чемпионат Англии. Но это скорее фоном идет.

– Сейчас ходит много слухов про финансовую стимуляцию. Говорят, что «Зенит» готов платить соперникам «Спартака» за победу над красно-белыми. В команде обсуждают эти слухи? И верите ли вы в это сами?

– Эта тема у нас почти не обсуждается, а если и начинаем что-то говорить по этому поводу, то она вызывает только улыбки и шутки. Мне лично с этим не приходилось встречаться, только в прессе читал про такое.