Горлукович: «Каррера заставил поверить в «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович не стал сравнивать нынешний уровень команды со своим временем. При этом он отметил, что приход в команду Массимо Карреры внес определенный порядок в оборонительных действиях.

– Не пытались сравнивать ваш «Спартак» с нынешнем?

– Это бессмысленно. В мое время уровень чемпионата был другой. Тогда легионеров можно было по пальцам пересчитать. И класс их был смешной. Нынче же в Россию едут асы масштаба Халка, Витселя, Вагнера Лав, Промеса.

– Тогда поставлю вопрос по-другому: вам нравится «Спартак» Карреры?

– Итальянец заставил поверить, что «Спартак» может двигаться все 90 минут, и навел определенный порядок в обороне. Я только не пойму, как президент клуба, который считает, что тренер только 10% успеха, сумел убедить поработавшего в сборной итальянца прийти на роль помощника в команду, не играющую в Лиге чемпионов. Скорее всего, это был так называемый вариант «Б», по которому Каррера должен был в случае чего сменить Аленичева. И после неудачи с кипрским АЕК так и произошло.