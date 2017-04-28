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Горлукович: «Каррера заставил поверить в «Спартак»

28 апреля 2017, 09:13
8

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович не стал сравнивать нынешний уровень команды со своим временем. При этом он отметил, что приход в команду Массимо Карреры внес определенный порядок в оборонительных действиях.

– Не пытались сравнивать ваш «Спартак» с нынешнем?

– Это бессмысленно. В мое время уровень чемпионата был другой. Тогда легионеров можно было по пальцам пересчитать. И класс их был смешной. Нынче же в Россию едут асы масштаба Халка, Витселя, Вагнера Лав, Промеса.

– Тогда поставлю вопрос по-другому: вам нравится «Спартак» Карреры?

– Итальянец заставил поверить, что «Спартак» может двигаться все 90 минут, и навел определенный порядок в обороне. Я только не пойму, как президент клуба, который считает, что тренер только 10% успеха, сумел убедить поработавшего в сборной итальянца прийти на роль помощника в команду, не играющую в Лиге чемпионов. Скорее всего, это был так называемый вариант «Б», по которому Каррера должен был в случае чего сменить Аленичева. И после неудачи с кипрским АЕК так и произошло.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Горлукович Сергей Каррера Массимо
Комментарии (8)
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Kotofey75
1493361194
Дед, выходи в защиту!
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RedWhiteFans2
1493365598
Каррера хорошо выучил тренерские уроки Конте, чья команда тоже возглавляет АПЛ.
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piligrim1986
1493366275
Как бы не кончился сезон, Каррере спасибо.
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виктоша
1493384023
Кто решил, что от тренера только 10% зависит?
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Д Альбертини
1493390716
как же журналист бравший интервью у Горлуковича не спросил про багаж Аленичева)))
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Mahone
1493394174
Да ,дух победителя привит Спартаку,такому как Романцевскому,игра без оглядки,нет дрожи в ногах,молодец!!!!!!!
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NEON-SM
1493413943
удачи КБ
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