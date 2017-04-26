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  • Луческу: «Пенальти? Судья был рядом и разобрался в эпизоде лучше меня»

Луческу: «Пенальти? Судья был рядом и разобрался в эпизоде лучше меня»

26 апреля 2017, 19:47
25

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 25-го тура РФПЛ, в котором петербургский клуб одержал минимальную победу над «Оренбургом» (1:0). По словам румынского специалиста, пенальти, который решил исход встречи в пользу его подопечных, был назначен верно.

«Самое важное, что мы добились победы и завоевали три очка в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Мы доминировали на протяжении практически всей игры. Во втором тайме иногда позволяли сопернику перехватывать инициативу, и у них были опасные стандартные положения и фланговые навесы.

Пенальти? Судья был рядом, он разобрался в этом эпизоде лучше, чем я. По высказываниям наших игроков, там был пенальти», – сказал Луческу в эфире телеканала «Наш футбол».

Данная победа позволила «Зениту» подняться на второе место в турнирной таблице чемпионата России, сократив отставание от лидирующего «Спартака» до восьми очков.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Оренбург Зенит Луческу Мирча
Комментарии (25)
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Freyk
1493226290
Почему-то Луческу так доверяет судье только в тех случаях, когда решения принимаются в пользу его команды.
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VVM1964
1493226612
" Этa нога — у того, у кого надо нога " ( БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ )
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a-rakhmatov
1493226830
Цыган опять лукавит...явно пенальти халявый...
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SEREGA 64
1493226890
ВОТ ЧМО КОГДА СУДЬИ СУДЯТ ПРАВИЛЬНО И ЕГО КОМАНДА ПРОИГРЫВАЕТ ОН ВСЕ МОМЕНТЫ ВИДИТ А ЗДЕСЬ У НЕГО ДАЛЕКО БЫЛО ОН НЕ ВИДЕЛ ГНИЛЬЮ КАК И ВСЯ КОМАНДА НЕ ЗРЯ ЗА НИХ БОЛЕЕТ ПОЧТИ ВСЯ ВОРОВСКАЯ ВЛАСТЬ
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zico2205
1493226964
Судьи и в удалениях лучше разбираются....И когда расписываются в платежных ведомостях Газпрома- тоже в цифрах неплохо разбираются...
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Александ1982
1493227078
если честно, то такой Зенит,это далекая и блеклая копия Зенита, который именно обыгрывал соперников, а не то как сейчас за уши да через судью!!!
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Джой
1493227115
Игрочишки пытаются цыгана слить,а судьи не дают
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Сержтир
1493227664
Младший брат Газпрома уступил старшему иначе нельзя так что судья действовал по плану
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polt
1493227882
Что-то неправильное творится у нас в футболе. Приличного футбола нет, результат во многом зависит от судьи.
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Krossmen73
1493228772
Фиг его знает что творится в нашем футболе...Хотя то что есть в стране,то и на поле.К сожалению...И тут что не говори,правы будут и зенитчики,и коневоды, и пишевики и комбайнёры с "торгашами".Судьи ОООЧЕНЬ влияют на наш чемп.Особливо если им будет льготная "заправка"на бензоколонке или халявный отопительный сезон газом и т д.Недовольными остаются болельщики ,видя как судьи судят так как их попросили....Выход только один ИГРАТЬ ТАК И ЗАБИВАТЬ СТОЛЬКО,ЧТОБЫ КАК СУДЬИ НЕ КОЧЕВРЯЖИЛИСЬ БЫ,ИМ БЫЛО НЕВОЗМОЖНО ВЛИЯТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ!
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