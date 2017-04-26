Луческу: «Пенальти? Судья был рядом и разобрался в эпизоде лучше меня»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 25-го тура РФПЛ, в котором петербургский клуб одержал минимальную победу над «Оренбургом» (1:0). По словам румынского специалиста, пенальти, который решил исход встречи в пользу его подопечных, был назначен верно.

«Самое важное, что мы добились победы и завоевали три очка в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Мы доминировали на протяжении практически всей игры. Во втором тайме иногда позволяли сопернику перехватывать инициативу, и у них были опасные стандартные положения и фланговые навесы.

Пенальти? Судья был рядом, он разобрался в этом эпизоде лучше, чем я. По высказываниям наших игроков, там был пенальти», – сказал Луческу в эфире телеканала «Наш футбол».

Данная победа позволила «Зениту» подняться на второе место в турнирной таблице чемпионата России, сократив отставание от лидирующего «Спартака» до восьми очков.