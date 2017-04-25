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    Григорий Иванов: «Не могу понять, почему российские судьи оценивают сами себя»

    Президент «Урала» Григорий Иванов выразил недоумение тем фактом, что российские арбитры сами себе дают оценки. Он не смог объяснить, почему отечественные рефери в период зимних сборов показывают высокое качество судейства, а в РФПЛ допускают ошибки.

    Напомним, что в матче 24-го тура с «Зенитом» (0:2) главный арбитр Алексей Еськов удалил троих игроков екатеринбуржцев.

    «Я не понимаю, почему судьи у нас оценивают сами себя. Ну что, глава судейского комитета должен что-то сказать в пользу «Урала»? Конечно, он отстаивает арбитров. Судьи зимой много работают. На сборах они судят на высшем уровне, и все знают, все умеют. Они очень подготовлены. Но что случается в чемпионате, когда они элементарные ошибки допускают, я, к сожалению, сказать не могу.

    Я бываю очень эмоциональный и поэтому не пошел даже подписывать протокол. Я зашел в судейскую только забрать Тарханова, который подписывал протокол. Но не сказал им ни одного слова. Если бы сразу зашел, то мог бы лишнего наговорить. Сейчас я себя уже сдержу. Просто обидно за ребят, и до 60-й минуты игра смотрелась», – сказал Иванов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.04.2017 12:35
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 28 мая 2017, 00:20

      Наши арбитры умеют судить - можете в этом НЕ СОМНЕВАТЬСЯ!
      Наших арбитров ПОРТИТ цена вопроса и большие деньги на кону!
      А когда платят большие деньги, которые арбитрам даже и не снились, так наши арбитры готовы хоть ЧЁРТА лысого засудить - только ПЛАТИ!
      И находятся те, кто платит!
      Не будем показывать на них указующим перстом - это видно по судейству и судейским скандалам, в этом и в прошлом сезоне, кто и из какого клуба ЩЕДРО закидал судей ДЕНЬГАМИ!
      Некоторые судейские чиновники превратили судейство в коррупционную кормушку и присосались к ней!
      Их за уши не оттянешь, так они к ней ПРИСОСАЛИСЬ - по самый НЕБАЛУЙ!
      Имеено безнаказанность скандальных судей и потокание им Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников КДК и РФС - приводит к таким судейским СКАНДАЛАМ!!!
      Только введение видео повторов сможет побороть судейскую коррупцию в нашем футболе!
      Арбитр Еськов оскандалился по полной судейской программе Будогосского, который на каждом углу КРИЧАЛ, что его программа развития российского судейства - "САМАЯ прогрессивная и лучшая в Мире"!
      Вот вам судейство Будогосского.
      Имеено безнаказанность скандальных судей и потокание им Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС - приводит к таким судейским СКАНДАЛАМ!!!
      Будогосского надо ГНАТЬ из департамента судейства!
      Будогосский полностью ПРОВАЛИЛ работу с судьями и вот вам результат ОЧЕРЕДНОГО судейского скандала!!!
      Ни одного тура без судейских СКАНДАЛОВ!
      После того, как Будогосского назначили на должность - судейские скандалы увеличились в разы и захлестнули наш чемпионат!!!
      Такого судейского БЕСПРЕДЕЛА не было даже при Валентине Иванове - прежнем руководителе, хотя и при нём судейство было просто ОТВРАТИТЕЛЬНЫМ и его пришлось СРОЧНО заменить Будогосским!
      Такое неадекватное СУДЕЙСТВО на поле напоминает лихие КРИМИНАЛЬНЫЕ 90-е годы, которые наводили ужас на жителей России своими зверскими выходками!
      А теперь такая же безнаказанность и произвол судей гуляет на футбольных полях России!
      Доколе это будет ПРОДОЛЖАТЬСЯ - от тура к туру!
      Конца и края НЕ ВИДНО, этому судейскому ПРОИЗВОЛУ!
      Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!

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      Рейтинг: +48

      САН 25 апреля 2017, 17:49

      Судьи за игру должны получать такие же карточки как и футболисты, отсудил не квалифицированно то получи красную карточку.

      -1
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 25 апреля 2017, 13:35

      Ничего плохого про Урал сказать не могу, но уже достали этой новостью.
      Игроки Урала в удалениях виноваты только сами , больше ни кто .
      Теперь будут до конца сезона шмурыздать эту тему

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