Григорий Иванов: «Не могу понять, почему российские судьи оценивают сами себя»

Президент «Урала» Григорий Иванов выразил недоумение тем фактом, что российские арбитры сами себе дают оценки. Он не смог объяснить, почему отечественные рефери в период зимних сборов показывают высокое качество судейства, а в РФПЛ допускают ошибки.

Напомним, что в матче 24-го тура с «Зенитом» (0:2) главный арбитр Алексей Еськов удалил троих игроков екатеринбуржцев.

«Я не понимаю, почему судьи у нас оценивают сами себя. Ну что, глава судейского комитета должен что-то сказать в пользу «Урала»? Конечно, он отстаивает арбитров. Судьи зимой много работают. На сборах они судят на высшем уровне, и все знают, все умеют. Они очень подготовлены. Но что случается в чемпионате, когда они элементарные ошибки допускают, я, к сожалению, сказать не могу.

Я бываю очень эмоциональный и поэтому не пошел даже подписывать протокол. Я зашел в судейскую только забрать Тарханова, который подписывал протокол. Но не сказал им ни одного слова. Если бы сразу зашел, то мог бы лишнего наговорить. Сейчас я себя уже сдержу. Просто обидно за ребят, и до 60-й минуты игра смотрелась», – сказал Иванов.