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  • Григорий Иванов: «Не могу понять, почему российские судьи оценивают сами себя»

Григорий Иванов: «Не могу понять, почему российские судьи оценивают сами себя»

25 апреля 2017, 12:35
3

Президент «Урала» Григорий Иванов выразил недоумение тем фактом, что российские арбитры сами себе дают оценки. Он не смог объяснить, почему отечественные рефери в период зимних сборов показывают высокое качество судейства, а в РФПЛ допускают ошибки.

Напомним, что в матче 24-го тура с «Зенитом» (0:2) главный арбитр Алексей Еськов удалил троих игроков екатеринбуржцев.

«Я не понимаю, почему судьи у нас оценивают сами себя. Ну что, глава судейского комитета должен что-то сказать в пользу «Урала»? Конечно, он отстаивает арбитров. Судьи зимой много работают. На сборах они судят на высшем уровне, и все знают, все умеют. Они очень подготовлены. Но что случается в чемпионате, когда они элементарные ошибки допускают, я, к сожалению, сказать не могу.

Я бываю очень эмоциональный и поэтому не пошел даже подписывать протокол. Я зашел в судейскую только забрать Тарханова, который подписывал протокол. Но не сказал им ни одного слова. Если бы сразу зашел, то мог бы лишнего наговорить. Сейчас я себя уже сдержу. Просто обидно за ребят, и до 60-й минуты игра смотрелась», – сказал Иванов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал
Комментарии (3)
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63_Camapa_63
1493116522
Ничего плохого про Урал сказать не могу, но уже достали этой новостью. Игроки Урала в удалениях виноваты только сами , больше ни кто . Теперь будут до конца сезона шмурыздать эту тему
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САН
1493131765
Судьи за игру должны получать такие же карточки как и футболисты, отсудил не квалифицированно то получи красную карточку.
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Popularov
1495920027
Наши арбитры умеют судить - можете в этом НЕ СОМНЕВАТЬСЯ! Наших арбитров ПОРТИТ цена вопроса и большие деньги на кону! А когда платят большие деньги, которые арбитрам даже и не снились, так наши арбитры готовы хоть ЧЁРТА лысого засудить - только ПЛАТИ! И находятся те, кто платит! Не будем показывать на них указующим перстом - это видно по судейству и судейским скандалам, в этом и в прошлом сезоне, кто и из какого клуба ЩЕДРО закидал судей ДЕНЬГАМИ! Некоторые судейские чиновники превратили судейство в коррупционную кормушку и присосались к ней! Их за уши не оттянешь, так они к ней ПРИСОСАЛИСЬ - по самый НЕБАЛУЙ! Имеено безнаказанность скандальных судей и потокание им Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников КДК и РФС - приводит к таким судейским СКАНДАЛАМ!!! Только введение видео повторов сможет побороть судейскую коррупцию в нашем футболе! Арбитр Еськов оскандалился по полной судейской программе Будогосского, который на каждом углу КРИЧАЛ, что его программа развития российского судейства - "САМАЯ прогрессивная и лучшая в Мире"! Вот вам судейство Будогосского. Имеено безнаказанность скандальных судей и потокание им Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС - приводит к таким судейским СКАНДАЛАМ!!! Будогосского надо ГНАТЬ из департамента судейства! Будогосский полностью ПРОВАЛИЛ работу с судьями и вот вам результат ОЧЕРЕДНОГО судейского скандала!!! Ни одного тура без судейских СКАНДАЛОВ! После того, как Будогосского назначили на должность - судейские скандалы увеличились в разы и захлестнули наш чемпионат!!! Такого судейского БЕСПРЕДЕЛА не было даже при Валентине Иванове - прежнем руководителе, хотя и при нём судейство было просто ОТВРАТИТЕЛЬНЫМ и его пришлось СРОЧНО заменить Будогосским! Такое неадекватное СУДЕЙСТВО на поле напоминает лихие КРИМИНАЛЬНЫЕ 90-е годы, которые наводили ужас на жителей России своими зверскими выходками! А теперь такая же безнаказанность и произвол судей гуляет на футбольных полях России! Доколе это будет ПРОДОЛЖАТЬСЯ - от тура к туру! Конца и края НЕ ВИДНО, этому судейскому ПРОИЗВОЛУ! Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
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