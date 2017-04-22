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    Бикфалви: «Я что, идиот, чтобы, имея желтую, пойти на фол, когда я без вопросов первый на мяче?!»

    Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви выразил недоумение в связи с собственным удалением в матче 24-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2). По словам футболиста, в моменте со второй показанной ему желтой карточкой он даже не шел на фол.

    Отметим, что всего в данной встрече было удалено три футболиста екатеринбургского клуба.

    – За несколько минут до моей второй желтой карточки меня ударили сзади по ногам, и, поскольку судья был рядом и все видел, я спросил, почему он не свистнул. Он ответил, что в таких случаях надо продолжать бороться, а не падать. Я кивнул: ок, реф, больше вопросов нет. Их и по моей первой желтой карточке не было. Но когда меня удалили, я не то что никого не бил – я вообще пас отдавал! И успел ведь отдать, а мне потом в голеностоп прилетело!

    – Но при этом вы чуть не единственный из команды, кто никак не стал оспаривать это решение.

    – А смысл?! Я наоборот сразу пошел с поля, хотя в душе все кипело. Мы же с вами по-русски сейчас говорим, да?! Поверьте, я еще много разных слов знаю, и некоторые очень хотелось употребить. Я больше десяти лет играю в профессиональный футбол – и это первое в жизни удаление. У нас шла игра, держался мяч, второй тайм вообще начали лучше – я что, идиот, чтобы, имея желтую, пойти на фол, когда я без вопросов первый на мяче?!

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    Источник: «Советский спорт»

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    22.04.2017 21:46
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 23 апреля 2017, 09:46

      всё правильно ! он первый играл в мяч !

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 23 апреля 2017, 08:59

      зато видео из под трибуной оторвались отматерили , вернее назвали их тем словом кто они есть... позорище а не команда... да Аршавин и Широков лучше любого дерма кто вчера на поле играл... исключение Данни

      -1
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      Рейтинг: +168

      DQ1 23 апреля 2017, 08:18

      Идёт зенька огромными шагами на своё историческое место)) и никакие деньги ему не помогут

      0
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      Рейтинг: +14

      Qqqqq1972 23 апреля 2017, 07:38

      Неужели кому то ещё не понятно,следующая игра у урала сами знаете с кем,вот и обескровили команду.глаза откройте.

      1
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 23 апреля 2017, 06:33

      позорище !!! бомжи вам самим такие победы нужны ???

      -2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 23 апреля 2017, 05:48

      Ну не было там второй желтой, это-же невооруженным глазом видно, просто арбитр выполнял установку на матч...

      2
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      Рейтинг: +10

      Yohm 23 апреля 2017, 03:26

      А самое главное, котировки букмекеров были интересные на игру.

      0
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      Рейтинг: +11234

      alp 23 апреля 2017, 00:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      походу он действительно идиот...

      -4
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      Рейтинг: +48

      20012345 22 апреля 2017, 23:41

      Терпите Уральцы, вы играли замечательно! Судья свинья, наверное продажная. Удар был от опоздавшего питерца, что ту непонятного?! (для слеповатых дописал).

      8
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      Рейтинг: +11234

      alp > 20012345 23 апреля 2017, 00:07

      играли замечательно, и не заслужили поражения. этот дебил говорит, что ему прилетело в голеностоп, но повтор говорит сам за себя. так что ненадо тут про судью

      -3
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 22 апреля 2017, 23:31

      Молодец и он, и Павлюченко. И вся команда Урал. Если "судья" сам делает скандал, провоцирует, то надо обострять. Промолчали бы, съели бы это, тогда этот "судья" легко бы отделался. На повторе (не со спины! ) все видно четко. Тут вообще не о чем спорить.

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