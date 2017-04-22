Бикфалви: «Я что, идиот, чтобы, имея желтую, пойти на фол, когда я без вопросов первый на мяче?!»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви выразил недоумение в связи с собственным удалением в матче 24-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2). По словам футболиста, в моменте со второй показанной ему желтой карточкой он даже не шел на фол.

Отметим, что всего в данной встрече было удалено три футболиста екатеринбургского клуба.

– За несколько минут до моей второй желтой карточки меня ударили сзади по ногам, и, поскольку судья был рядом и все видел, я спросил, почему он не свистнул. Он ответил, что в таких случаях надо продолжать бороться, а не падать. Я кивнул: ок, реф, больше вопросов нет. Их и по моей первой желтой карточке не было. Но когда меня удалили, я не то что никого не бил – я вообще пас отдавал! И успел ведь отдать, а мне потом в голеностоп прилетело!

– Но при этом вы чуть не единственный из команды, кто никак не стал оспаривать это решение.

– А смысл?! Я наоборот сразу пошел с поля, хотя в душе все кипело. Мы же с вами по-русски сейчас говорим, да?! Поверьте, я еще много разных слов знаю, и некоторые очень хотелось употребить. Я больше десяти лет играю в профессиональный футбол – и это первое в жизни удаление. У нас шла игра, держался мяч, второй тайм вообще начали лучше – я что, идиот, чтобы, имея желтую, пойти на фол, когда я без вопросов первый на мяче?!

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