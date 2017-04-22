Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бикфалви: «Я что, идиот, чтобы, имея желтую, пойти на фол, когда я без вопросов первый на мяче?!»

Бикфалви: «Я что, идиот, чтобы, имея желтую, пойти на фол, когда я без вопросов первый на мяче?!»

22 апреля 2017, 21:46
27

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви выразил недоумение в связи с собственным удалением в матче 24-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2). По словам футболиста, в моменте со второй показанной ему желтой карточкой он даже не шел на фол.

Отметим, что всего в данной встрече было удалено три футболиста екатеринбургского клуба.

– За несколько минут до моей второй желтой карточки меня ударили сзади по ногам, и, поскольку судья был рядом и все видел, я спросил, почему он не свистнул. Он ответил, что в таких случаях надо продолжать бороться, а не падать. Я кивнул: ок, реф, больше вопросов нет. Их и по моей первой желтой карточке не было. Но когда меня удалили, я не то что никого не бил – я вообще пас отдавал! И успел ведь отдать, а мне потом в голеностоп прилетело!

– Но при этом вы чуть не единственный из команды, кто никак не стал оспаривать это решение.

– А смысл?! Я наоборот сразу пошел с поля, хотя в душе все кипело. Мы же с вами по-русски сейчас говорим, да?! Поверьте, я еще много разных слов знаю, и некоторые очень хотелось употребить. Я больше десяти лет играю в профессиональный футбол – и это первое в жизни удаление. У нас шла игра, держался мяч, второй тайм вообще начали лучше – я что, идиот, чтобы, имея желтую, пойти на фол, когда я без вопросов первый на мяче?!

Фантазиста: угадай события Эль Класико и выиграй призы от «Темпл Бар»

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Бикфалви Эрик
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1492887451
тебе насрать лишь бы мяч достать, а ногу Смольникову мог сломать, как Шоу в прошлом году в подкате тоже до мяча достал но парня выбил на полтора года так что надо думать, а думалки то нет значит идиот
Ответить
Forge
1492887545
Красавчик,судья гандон,без спорно
Ответить
Forge
1492887614
Смольников видел куда шел,и тем более не успевал,Бикфалди прав
Ответить
Кирилл_18
1492887879
думаю, он не видел, что влетает в ногу Смольникова, потому что смотрел на мяч, в него и сыграл, потом в ногу, в АПЛ такое даже не свистнули бы, мне кажется
Ответить
Chernyi Lis
1492889476
как сказал комент.орлов..ну и что он первый был на мяче..по ноге бить нельзя никогда...)))пизд...ц
Ответить
Бриг
1492892048
Уж по телевизору-то было четко видно, что фол был и грубый! Несколько раз показали, а разговоры эти в пользу бедных.
Ответить
exreporter
1492893085
Молодец и он, и Павлюченко. И вся команда Урал. Если "судья" сам делает скандал, провоцирует, то надо обострять. Промолчали бы, съели бы это, тогда этот "судья" легко бы отделался. На повторе (не со спины! ) все видно четко. Тут вообще не о чем спорить.
Ответить
20012345
1492893671
Терпите Уральцы, вы играли замечательно! Судья свинья, наверное продажная. Удар был от опоздавшего питерца, что ту непонятного?! (для слеповатых дописал).
Ответить
alp
1492895103
походу он действительно идиот...
Ответить
Qqqqq1972
1492922309
Неужели кому то ещё не понятно,следующая игра у урала сами знаете с кем,вот и обескровили команду.глаза откройте.
Ответить
Главные новости
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
1
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
7
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
7
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
3
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
6
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
5
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Реакция Канчельскиса на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
12:56
1
Все новости
Все новости
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
5
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
6
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
5
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
10
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
12
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
15
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
4
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
3
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
4
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
3
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+