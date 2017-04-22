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    Молло считает, что газон на стадионе «Санкт-Петербург» не хуже, чем на «Сантьяго Бернабеу»

    Полузащитник «Зенита» Йоан Молло, ставший автором гола в матче 24-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0), поделился впечатлениями от игры. По словам футболиста, качество газона было на высоком уровне.

    «Эмоции хорошие, стадион классный. Здорово, что мы победили. Нам нужны были очки, сейчас уже нельзя проигрывать. Стадион хороший. Как газон? Очень красивый. «Сантьяго Бернабеу». Судья прав», – сказал Молло.

    Отметим, что данная встреча стала первой для сине-бело-голубых на новом стадионе «Санкт-Петербург».

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.04.2017 16:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 22 апреля 2017, 20:27

      Давно, видимо, Йоан хороших полей не видел)))

      0
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      Рейтинг: +1282

      Джой > ProstoPolzovatel 22 апреля 2017, 22:13

      точно) Поле оч. мягкое и не готово для игры в футбол.

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 22 апреля 2017, 17:44

      В следующем матче обязан выходить с первых минут вместо этого позора под номером 9

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      Рейтинг: +1516

      Тазит 22 апреля 2017, 17:24

      Нашел свою команду

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