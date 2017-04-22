Молло считает, что газон на стадионе «Санкт-Петербург» не хуже, чем на «Сантьяго Бернабеу»

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло, ставший автором гола в матче 24-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0), поделился впечатлениями от игры. По словам футболиста, качество газона было на высоком уровне.

«Эмоции хорошие, стадион классный. Здорово, что мы победили. Нам нужны были очки, сейчас уже нельзя проигрывать. Стадион хороший. Как газон? Очень красивый. «Сантьяго Бернабеу». Судья прав», – сказал Молло.

Отметим, что данная встреча стала первой для сине-бело-голубых на новом стадионе «Санкт-Петербург».