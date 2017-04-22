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  • У стадиона «Санкт-Петербург» вывешены портрет Луческу и баннер с надписью «Зенытик»

У стадиона «Санкт-Петербург» вывешены портрет Луческу и баннер с надписью «Зенытик»

22 апреля 2017, 13:59
46

Вблизи нового стадиона «Зенита» «Санкт-Петербург» неизвестные вывесили баннер, на котором красуется надпись «Зенытик», выполненная в виде эмблемы сине-бело-голубых, а рядом с ним – потрет главного тренера команды Мирчи Луческу.

Напомним, что именно эти баннеры были развешены болельщиками на «Открытие Арене» во время матча 23-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:2).

Сегодня «Зенит» в рамках 24-го тура проведет первую официальную встречу на арене «Санкт-Петербург». Соперниками подопечных Луческу станет «Урал». Поединок начнется в 14:00 по московскому времени.

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Источник: Life
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Луческу Мирча
Комментарии (46)
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turist82
1492859041
Блин...Вот я хоть и мясной, но как то обидно что цыганская галоша так наш российский клуб позорит
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andrebest4
1492862663
смотрю матч и охфигиваю!!!газон ШИКАРЕН!!!! могли бы уворованными деньгами получше выложить и зеленей смотрелся бы..жаль нас..людей которые обречены все это терпеть!! ну почему у нас все хорошие начинания превращают в дерьмо
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19element87
1492864350
Тянут зеньку за шкирку... когда уже сами играть научаться...
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a-rakhmatov
1492865088
Осталось судье забить гол Уралу и отработать бабло от Газпрома.....позор Зениту!!!
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dedruz
1492865392
Гена как дите радуется - тошно от такой *** на тв
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Тазит
1492865400
Зенит на Позор-Арене будет непобедим!
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Krics
1492865403
Зенит полное отображение нашего правительства, причем спортивное общество "Зенит" к этому не имеет ни какого отношения их просто назначил Окурок, надеюсь увидет Зенит МОРОЗОВА, ПЕТЕРЖЕЛЫ, но ни как позорище путипрома, Окурок геть из Рашки.
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Leon_ARS
1492865423
Ну что, бомжата, кому судьи подсуживают, есть ещё вопросы?
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Kollljan
1492865829
Победа чистая. Все удаления по делу.
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MrVanes-Zenit
1492865917
Так правда же
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