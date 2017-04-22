У стадиона «Санкт-Петербург» вывешены портрет Луческу и баннер с надписью «Зенытик»

Вблизи нового стадиона «Зенита» «Санкт-Петербург» неизвестные вывесили баннер, на котором красуется надпись «Зенытик», выполненная в виде эмблемы сине-бело-голубых, а рядом с ним – потрет главного тренера команды Мирчи Луческу.

Напомним, что именно эти баннеры были развешены болельщиками на «Открытие Арене» во время матча 23-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:2).

Сегодня «Зенит» в рамках 24-го тура проведет первую официальную встречу на арене «Санкт-Петербург». Соперниками подопечных Луческу станет «Урал». Поединок начнется в 14:00 по московскому времени.

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