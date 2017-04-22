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    У стадиона «Санкт-Петербург» вывешены портрет Луческу и баннер с надписью «Зенытик»

    Вблизи нового стадиона «Зенита» «Санкт-Петербург» неизвестные вывесили баннер, на котором красуется надпись «Зенытик», выполненная в виде эмблемы сине-бело-голубых, а рядом с ним – потрет главного тренера команды Мирчи Луческу.

    Напомним, что именно эти баннеры были развешены болельщиками на «Открытие Арене» во время матча 23-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:2).

    Сегодня «Зенит» в рамках 24-го тура проведет первую официальную встречу на арене «Санкт-Петербург». Соперниками подопечных Луческу станет «Урал». Поединок начнется в 14:00 по московскому времени.

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    Источник: Life

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    22.04.2017 13:59
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +10

      Serega Piter 22 апреля 2017, 18:48

      Ростов молодцы спустили Спартак с небес на землю Питер теперь болеем за Урал

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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. 22 апреля 2017, 16:10

      Смотрю все матчи. Сразу видно не вооружонным глазом что Спартак, ЦСКА и Зенит судьи тащат за уши к победе.

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      Рейтинг: +27

      grom87 > Ростов рулит. 22 апреля 2017, 16:14

      ты так решил, потому-что ростов не забивает уже 300 матчей?

      0
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      Рейтинг: +3938

      Kollljan > Ростов рулит. 22 апреля 2017, 16:45

      Твою точку зрения очень трудно оспорить.

      0
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov > Ростов рулит. 22 апреля 2017, 17:59

      Ну Спартак сегодня 0:3 сливает, не думаю что их тащят )

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      Рейтинг: +10

      Serega Piter > Ростов рулит. 22 апреля 2017, 18:50

      Тащат не тащат это может быть и так но зениту надо избавляться от кокорина и выводить шатова

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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. 22 апреля 2017, 16:05

      Новый стадион, а что с полем. На таком поле только гладиаторские бои на колесницах проводить.

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      Рейтинг: +10

      Serega Piter > Ростов рулит. 22 апреля 2017, 18:52

      Поле ужасное как будто на пляже играли

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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 22 апреля 2017, 16:04

      Бомжы, для вас ссылка! http://football.kulichki.net/rusnews/news.htm?448808

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 апреля 2017, 16:02

      Цыгану пора на пенсию...команда сыграла позорно!!!!

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      Рейтинг: +265

      releboy 22 апреля 2017, 16:01

      Бабушка Ванга видимо была автором баннера и заранее знала, что будет за цирк Шапито в первом матче на этом поле

      1
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 22 апреля 2017, 15:58

      Так правда же

      2
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      Рейтинг: +3938

      Kollljan 22 апреля 2017, 15:57

      Победа чистая. Все удаления по делу.

      -1
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS > Kollljan 22 апреля 2017, 15:58

      Тьфу: позорище!!!

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > Kollljan 22 апреля 2017, 16:03

      Чище не бывает!!!....судья отработал по полной....

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      Рейтинг: +3938

      Kollljan > a-rakhmatov 22 апреля 2017, 16:09

      Не в судье дело, а в Павлюченко! Нельзя игроку нападать на судью. Павлюченко подвел команду - в первую очередь. Если любишь предполагать, типа, кто отработал или слил, то Павлюченко первый в списке, а не судья. Вот так-то.

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Kollljan 22 апреля 2017, 16:28

      ты даун ? если бы 1 удаления не было тогда и павлюченко бы не высказывал претензий и его собственно не удалили

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      Рейтинг: +3938

      Kollljan > кузнецов артем 22 апреля 2017, 16:44

      Даун скорее всего ты. Даже если судья ошибся, это разве повод вести себя так как повел себя Павлюченко? Подумай своей пустой головой, если сможешь.

      0
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 22 апреля 2017, 15:50

      Ну что, бомжата, кому судьи подсуживают, есть ещё вопросы?

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      Рейтинг: +893

      Krics 22 апреля 2017, 15:50

      Зенит полное отображение нашего правительства, причем спортивное общество "Зенит" к этому не имеет ни какого отношения их просто назначил Окурок, надеюсь увидет Зенит МОРОЗОВА, ПЕТЕРЖЕЛЫ, но ни как позорище путипрома, Окурок геть из Рашки.

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