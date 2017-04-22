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  • Луческу: «На новом стадионе «Зенит» вообще не должен терять очки»

Луческу: «На новом стадионе «Зенит» вообще не должен терять очки»

22 апреля 2017, 08:41
17

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в преддверии матча 24-го тура чемпионата России против «Урала» выразил опасения по поводу поля на стадионе «Санкт-Петербург». Напомним, что предстоящая встреча между командами будет первой официальной на новой арене на Крестовском острове.

По словам Луческу, теперь на своем поле сине-бело-голубые должны постоянно выигрывать.

– Поле может помешать «Зениту» в сегодняшнем матче?

– Поначалу оно точно будет хорошим. Потом может испортиться, и нужно быть готовым к нему и ошибкам, которые могут возникать из-за качества газона. Стараться исправлять их или вовсе избегать. «Урал» много прессингует, использует тактические фолы. Значит, мы должны быть собранны и терпеливы. Публика нас поддержит, и это повлияет на игру. Уверен, в дальнейшем при полных трибунах нового стадиона «Зенит» вообще не должен терять очки дома.

Матч «Зенит» – «Урал» пройдет сегодня и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (17)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1492840045
После игры закроют на ремонт.
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Konjaga
1492840823
А этот плакса еще не в Румынии?
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la verdad
1492842781
Ничья будет неплохим результатом :)
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Ортапед
1492843284
Звучит как жалобная просьба :"Ну пожалуйста ,это наш стадион-судьи ,соперники ну подсобите.".........Не могут команды всегда выигрывать,во первых это было бы не интересно.Но и когда проигрывает ,команда должна показывать характер,а не ныть. Как последние два тренера Зенита.Не нужна Зениту такая репутация,тренеры уходят клуб остаётся.Завязывай уже,Мирча!
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СОКОЛ САРАТОВ
1492845875
ну с почином
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shinnik
1492846539
Через 6 часов.. "Стадион был неполный,невозможно выиграть без домашней поддержки."
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Ветеран17
1492849404
Чтобы праздник открытия Крестовского состоялся, надо помимо комментатора Боярского, главным арбитром матча назначить Луческу.
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a-rakhmatov
1492861116
Не будут выигрывать, цыгана на пенсию отправят...
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Valera-Verim
1492865203
после игры скажет,что во всём виновата протекающая крыша.
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eleng
1492867468
После того, что все сегодня увидела в матче с Уралом, уверен, что не будет терять...
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