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    Луческу: «На новом стадионе «Зенит» вообще не должен терять очки»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в преддверии матча 24-го тура чемпионата России против «Урала» выразил опасения по поводу поля на стадионе «Санкт-Петербург». Напомним, что предстоящая встреча между командами будет первой официальной на новой арене на Крестовском острове.

    По словам Луческу, теперь на своем поле сине-бело-голубые должны постоянно выигрывать.

    – Поле может помешать «Зениту» в сегодняшнем матче?

    – Поначалу оно точно будет хорошим. Потом может испортиться, и нужно быть готовым к нему и ошибкам, которые могут возникать из-за качества газона. Стараться исправлять их или вовсе избегать. «Урал» много прессингует, использует тактические фолы. Значит, мы должны быть собранны и терпеливы. Публика нас поддержит, и это повлияет на игру. Уверен, в дальнейшем при полных трибунах нового стадиона «Зенит» вообще не должен терять очки дома.

    Матч «Зенит» – «Урал» пройдет сегодня и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.04.2017 08:41
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +837

      eleng 22 апреля 2017, 16:24

      После того, что все сегодня увидела в матче с Уралом, уверен, что не будет терять...

      0
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 22 апреля 2017, 15:46

      после игры скажет,что во всём виновата протекающая крыша.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 апреля 2017, 14:38

      Не будут выигрывать, цыгана на пенсию отправят...

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 22 апреля 2017, 12:27

      Потом будет ныть что стадион плохо построили и команда поэтому не играет ))) #впитереныть

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      Рейтинг: +4934

      polt 22 апреля 2017, 11:45

      Зенит, вперед!!! А новый стадион поможет. Пора уже начинать показывать достойную игру.

      0
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 22 апреля 2017, 11:38

      О, проснулся что ли.....

      0
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      Рейтинг: +48

      Ветеран17 22 апреля 2017, 11:23

      Чтобы праздник открытия Крестовского состоялся, надо помимо комментатора Боярского, главным арбитром матча назначить Луческу.

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 22 апреля 2017, 10:42

      С утра в Питере уже выпало полметра снега. Чувствую, Крестовский себя покажет во всей недоделанной красе :)))

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > la verdad 22 апреля 2017, 12:11

      Где полметра? Покажи.)

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Bivaliy67 22 апреля 2017, 20:50

      Пусть тебе твой муж покажет :) А я в окно смотрю...

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 22 апреля 2017, 10:35

      Через 6 часов..
      "Стадион был неполный,невозможно выиграть без домашней поддержки."

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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 22 апреля 2017, 10:24

      ну с почином

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