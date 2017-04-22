Луческу: «На новом стадионе «Зенит» вообще не должен терять очки»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в преддверии матча 24-го тура чемпионата России против «Урала» выразил опасения по поводу поля на стадионе «Санкт-Петербург». Напомним, что предстоящая встреча между командами будет первой официальной на новой арене на Крестовском острове.

По словам Луческу, теперь на своем поле сине-бело-голубые должны постоянно выигрывать.

– Поле может помешать «Зениту» в сегодняшнем матче?

– Поначалу оно точно будет хорошим. Потом может испортиться, и нужно быть готовым к нему и ошибкам, которые могут возникать из-за качества газона. Стараться исправлять их или вовсе избегать. «Урал» много прессингует, использует тактические фолы. Значит, мы должны быть собранны и терпеливы. Публика нас поддержит, и это повлияет на игру. Уверен, в дальнейшем при полных трибунах нового стадиона «Зенит» вообще не должен терять очки дома.

Матч «Зенит» – «Урал» пройдет сегодня и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

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