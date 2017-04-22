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    Андреев: «Луческу – это нытик! Натуральный нытик!»

    Бывший футболист «Ростова» Сергей Андреев подверг критике главного тренера «Зенита» Мирчу Луческу. По словам Андреева, румынский специалист все неудачные результаты сваливает на судей, тогда как петербургская команда играет безобразно.

    – Луческу сказал, что «Зенит» имел преимущество в матче со «Спартаком», но в ворота красно-белых не поставили два пенальти.

    – Да Луческу – это нытик! Ну натуральный нытик! Привык, что в «Шахтере» у него все было в шоколаде. Там даже не он все определял и решал, а Ахметов. А сюда приехал и всех поучает.

    Не зря уже болельщики «Зенит» от него стонут. Чуть что – румынский специалист сразу кивает на судей. Ну что это такое? Его даже никто еще не душит, а он уже кричит. И это при том, что его команда играет просто безобразно!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.04.2017 07:53
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 22 апреля 2017, 13:19

      Луческу строгий тренер а игроки зенита зажравшиеся нежинки не привыкли чтоб их против шерсти гладили даже за правду вот и тупо сливают тренера !

      -1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 22 апреля 2017, 12:59

      Луческу рассуждает о том, что происходит на поле! О чем рассуждает бывший футболист Ростова, Андреев, сомневаюсь что Мирча подозревает кто это такой, не совсем понятно!!!!

      -1
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 22 апреля 2017, 12:51

      Позволю себе напомнить уважаемому г-ну Андрееву, что этот "нытик" сделал одну из лучших европейских команд. По-тактичнее надо быть и по-сдержаннее.

      -1
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 22 апреля 2017, 12:18

      Классный был нап, чем-то Герда Мюллера напоминал. Ща таких не делают.

      0
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      Рейтинг: +450

      Houston 22 апреля 2017, 11:37

      Все правильно разложил. Красавчик!

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 22 апреля 2017, 10:54

      Что правда то правда!!!!!!!!!!!!! Его игроки Зенита научили,в Шахтере таким не был,либо стареет

      0
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 22 апреля 2017, 10:50

      Зеня его просто сливает.

      0
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 22 апреля 2017, 10:39

      я за зенит болею сразу скажу, но не помню чтобы каррера пенял на судей.

      2
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > hmelarj 22 апреля 2017, 12:54

      О! Золотые слова говоришь!

      0
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      Рейтинг: +308

      hmelarj > Д Альбертини 22 апреля 2017, 14:58

      да достал он - то судьи виноваты то игроки то поля...

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > hmelarj 22 апреля 2017, 15:48

      посмотрим как он про судей будет теперь говорить после игры с Уралом)

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      Рейтинг: +6309

      порт 22 апреля 2017, 10:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А Андреев хам.

      -4
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 22 апреля 2017, 09:50

      Кто такой Андреев и кто такой Луческу пусть он станет как Луческу а потом пи.......ит пи.....еть не мешки таскать.

      -2
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      Рейтинг: +23

      Детти Перестройки > NEMETSRUS 22 апреля 2017, 10:43

      Лучший бомбардир Олимпийских игр: 1980 (5 мячей)
      Лучший бомбардир Чемпионата СССР: (2) 1980 (20 голов), 1984 (19 голов)
      Лучший бомбардир Первого южного дивизиона Швеции: 1989
      Список 33 лучших футболистов сезона в СССР: (3) № 1 — 1980; № 2 — 1979; № 3 — 1981
      Член клуба Григория Федотова
      Член клуба 100 российских бомбардиров: 135 голов.
      Член бомбардирского Клуба Олега Блохина: 130 голов

      4
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      Рейтинг: +5179

      Каратель > NEMETSRUS 22 апреля 2017, 11:20

      Андреев это футболист выдающийся,а Луческу-цыганка,привыкшая на бабки толстосумов разводить.слышал наверное когда менты на вокзале цыган гоняют,как там бабёнки ихние причитают...

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      Рейтинг: +387

      Vizual > NEMETSRUS 22 апреля 2017, 14:18

      Учи футбол недоросль

      -1
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS > Vizual 22 апреля 2017, 14:44

      Сам учи .Андреев знаменитость местного масштаба а Луческу международного и не заслужил чтоб его обсуждали все кому не лень !

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      Рейтинг: +387

      Vizual > NEMETSRUS 22 апреля 2017, 14:46

      Международного? Не смеши

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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS > Vizual 22 апреля 2017, 16:19

      Да международного Румыния,Италия, Турция, Украина , Россия , выиграл кубок УЕФА не считая сколько чемпионата выиграных и кубка а ваш Андреев что выиграл ? Я не болельщик Зенита но будем обьективными я уверен выйди на улицу и спроси кто такой Андреев и кто такой Луческу я 100% уверен что счет далеко не в пользу Андреева будет а если поспрашивать в Европе вообще не хочется говорить.

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      Рейтинг: +387

      Vizual > NEMETSRUS 22 апреля 2017, 16:20

      Так и не говори

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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS > Каратель 22 апреля 2017, 16:22

      Вот имено :-)

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