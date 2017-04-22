Андреев: «Луческу – это нытик! Натуральный нытик!»

Бывший футболист «Ростова» Сергей Андреев подверг критике главного тренера «Зенита» Мирчу Луческу. По словам Андреева, румынский специалист все неудачные результаты сваливает на судей, тогда как петербургская команда играет безобразно.

– Луческу сказал, что «Зенит» имел преимущество в матче со «Спартаком», но в ворота красно-белых не поставили два пенальти.

– Да Луческу – это нытик! Ну натуральный нытик! Привык, что в «Шахтере» у него все было в шоколаде. Там даже не он все определял и решал, а Ахметов. А сюда приехал и всех поучает.

Не зря уже болельщики «Зенит» от него стонут. Чуть что – румынский специалист сразу кивает на судей. Ну что это такое? Его даже никто еще не душит, а он уже кричит. И это при том, что его команда играет просто безобразно!