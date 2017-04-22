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Андреев: «Луческу – это нытик! Натуральный нытик!»

22 апреля 2017, 07:53
30

Бывший футболист «Ростова» Сергей Андреев подверг критике главного тренера «Зенита» Мирчу Луческу. По словам Андреева, румынский специалист все неудачные результаты сваливает на судей, тогда как петербургская команда играет безобразно.

– Луческу сказал, что «Зенит» имел преимущество в матче со «Спартаком», но в ворота красно-белых не поставили два пенальти.

– Да Луческу – это нытик! Ну натуральный нытик! Привык, что в «Шахтере» у него все было в шоколаде. Там даже не он все определял и решал, а Ахметов. А сюда приехал и всех поучает.

Не зря уже болельщики «Зенит» от него стонут. Чуть что – румынский специалист сразу кивает на судей. Ну что это такое? Его даже никто еще не душит, а он уже кричит. И это при том, что его команда играет просто безобразно!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (30)
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Диктор
1492837409
Полностью подписываюсь под этими словами.
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xColaz
1492837556
Говорят он попадет в Книгу рекордов Гинесса как главный в мире нытик
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eleng
1492837964
Такое уважение после Шахтёра заслужил, а сейчас только ленивый его не "пнул". Неужели ему на свой имидж плевать, но есть ещё имидж клуба, отношение руководства и болельщиков...
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Ще Гевара
1492838186
Андреев всегда говорил правду-матку, хоть она многим и не нравится.
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turist82
1492839305
ЗеНытик! )))
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NEMETSRUS
1492843836
Кто такой Андреев и кто такой Луческу пусть он станет как Луческу а потом пи.......ит пи.....еть не мешки таскать.
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порт
1492845383
А Андреев хам.
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hmelarj
1492846770
я за зенит болею сразу скажу, но не помню чтобы каррера пенял на судей.
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Сильвербой
1492855160
Луческу рассуждает о том, что происходит на поле! О чем рассуждает бывший футболист Ростова, Андреев, сомневаюсь что Мирча подозревает кто это такой, не совсем понятно!!!!
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NEMETSRUS
1492856355
Луческу строгий тренер а игроки зенита зажравшиеся нежинки не привыкли чтоб их против шерсти гладили даже за правду вот и тупо сливают тренера !
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