Во взрывах у автобуса «Боруссии» подозревается россиянин

Продолжается расследование дела о взрывах около автобуса дортмундской «Боруссии» в день первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако». В число подозреваемых входит 28-летний гражданин России Сергей В, который был задержан утром 21 апреля. Он подозревается в попытках организации многих преступлений, в том числе и убийств. Он был объявлен в розыск с 13 апреля.

Проживаете Сергей в Баден-Вюртемберге. В полиции не исключают, что он мог пользоваться бомбами с дистанционным управлением, которые привел в действие из гостиницы L`Arrivée, где была дислоцирована делегация «Боруссии». Сейчас проводится обыск в доме россиянина.

Напомним, что в результате одного из взрывов пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра, которому была сделана операция на правой руке и запястье. На восстановление футболисту потребуется четыре недели.