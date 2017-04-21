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Во взрывах у автобуса «Боруссии» подозревается россиянин

21 апреля 2017, 08:17
26

Продолжается расследование дела о взрывах около автобуса дортмундской «Боруссии» в день первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако». В число подозреваемых входит 28-летний гражданин России Сергей В, который был задержан утром 21 апреля. Он подозревается в попытках организации многих преступлений, в том числе и убийств. Он был объявлен в розыск с 13 апреля.

Проживаете Сергей в Баден-Вюртемберге. В полиции не исключают, что он мог пользоваться бомбами с дистанционным управлением, которые привел в действие из гостиницы L`Arrivée, где была дислоцирована делегация «Боруссии». Сейчас проводится обыск в доме россиянина.

Напомним, что в результате одного из взрывов пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра, которому была сделана операция на правой руке и запястье. На восстановление футболисту потребуется четыре недели.

Источник: Bild
Лига чемпионов Боруссия Д Бартра Марк
Комментарии (26)
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VikNMar
1492752587
Путин лично мину закладывал.........
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_Kesh_Suntar_
1492754872
Все прощай ЧМ 2018! Бедный России
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Masteralex
1492755814
"Сообщается, что Сергей В. обратил на себя внимание сотрудников отеля, где находился, вскоре после взрыва. В то время как все гости взволнованно побежали, он спокойно пошел в ресторан и заказал бифштекс." неопровержимые доказательства вины :) а также умиляют шавки, которые отнимают ЧМ 2018 чуть что случится где-то
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kykyi
1492755882
Судя по сообщениям. этот господин решил заработать на курсе акций Боруссии. Русский бизнес, ничего личного.
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пряник929
1492756067
А еще он сожрал все сосиски и колбаски, выпил все пиво и поэтому матч пришлось перенести, также придется ЧМ18 перенести из Россиии....
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84aivengo
1492757260
конечно же! как же без российского следа !?
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Казак88
1492758213
Как вычислили? После взрыва Сергей В не побежал, как все остальные, а спокойно зашел в ресторан и заказал бифштекс. Вывод: нажал кнопку и беги!
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Alex3920486
1492759696
Это был уебанок, проплаченный Обамой..
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KalterJax
1492761240
Ну конечно, а потом выяснится что мы русские это и есть ИГ - запрещённая в РФ организация.
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Ronaldinho R10
1492780864
Какой россиянин,дебилы?!У него немецкий паспорт ! Он гражданин германии ! ОН НЕМЕЦ !
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