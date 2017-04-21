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    Во взрывах у автобуса «Боруссии» подозревается россиянин

    Продолжается расследование дела о взрывах около автобуса дортмундской «Боруссии» в день первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако». В число подозреваемых входит 28-летний гражданин России Сергей В, который был задержан утром 21 апреля. Он подозревается в попытках организации многих преступлений, в том числе и убийств. Он был объявлен в розыск с 13 апреля.

    Проживаете Сергей в Баден-Вюртемберге. В полиции не исключают, что он мог пользоваться бомбами с дистанционным управлением, которые привел в действие из гостиницы L`Arrivée, где была дислоцирована делегация «Боруссии». Сейчас проводится обыск в доме россиянина.

    Напомним, что в результате одного из взрывов пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра, которому была сделана операция на правой руке и запястье. На восстановление футболисту потребуется четыре недели.

    Источник: Bild

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    21.04.2017 08:17
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 21 апреля 2017, 16:21

      Какой россиянин,дебилы?!У него немецкий паспорт ! Он гражданин германии ! ОН НЕМЕЦ !

      -3
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    • ...
      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 21 апреля 2017, 12:49

      Весна покажет, кто где насрал..

      -1
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 21 апреля 2017, 10:54

      Ну конечно, а потом выяснится что мы русские это и есть ИГ - запрещённая в РФ организация.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 21 апреля 2017, 10:28

      Это был уебанок, проплаченный Обамой..


      -2
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      Рейтинг: +1318

      Казак88 21 апреля 2017, 10:03

      Как вычислили? После взрыва Сергей В не побежал, как все остальные, а спокойно зашел в ресторан и заказал бифштекс. Вывод: нажал кнопку и беги!

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 21 апреля 2017, 09:47

      конечно же! как же без российского следа !?

      0
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > 84aivengo 21 апреля 2017, 16:22

      Убили разом двух зайцев своим враньем. И немцев успокоили, что якобы это не терроризм и виновного нашли, чтобы не искать истинных преступников, а в довесок и Россию приплели.
      Все шито белыми нитками. Но прогиб засчитан.Не наговаривать же прямо перед выборами на "гостей бабули Меркель",в самом деле.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 21 апреля 2017, 09:27

      А еще он сожрал все сосиски и колбаски, выпил все пиво и поэтому матч пришлось перенести, также придется ЧМ18 перенести из Россиии....

      4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 апреля 2017, 09:24

      Судя по сообщениям. этот господин решил заработать на курсе акций Боруссии.
      Русский бизнес, ничего личного.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > kykyi 21 апреля 2017, 10:27

      Если это действительно так, то это ужасно...

      0
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > kykyi 21 апреля 2017, 16:25

      Вот ведь разносторонний человек этот Сергей, имеет капитал для приобретения акций и желание дальнейших манипуляций с финансами, собирает бомбу, пишет арабской вязью, поди ещё и хакер, но главная его вина - он русский, а как известно в отношении русских на западе действует презумпция виновности.Даже если он гражданин германии.

      -2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Ronaldinho R10 21 апреля 2017, 17:23

      Ты националист? Что тебя все несет в сторону "русских обижают"?

      -2
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 21 апреля 2017, 09:24

      оно так бывает, как только русский, так столько оправданий))), нас грязью поливали это можно было, если драка на кавказе, так дикари, хотя сами вы между собой долбитесь, это нормально))), лицимерьё!!!

      Понятное дело что никакой Сергей там из-за личной прихоти ничего не сделал, за любым террактом всегда стоят люди, которые напрямую имеют о ношения к власти, эти дешёвые постановки здраво-мыслящему человеку всегда понятны, так что скоро узнаем под что эта тема будет заганяется, одно понятно что для нас это не есть хорошо

      1
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      Рейтинг: +1159

      inzek 21 апреля 2017, 09:23

      очередной УТАСИК)

      1
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